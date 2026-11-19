Sport Boys culminó su participación en la Liga 1 2026 con un empate por 3-3 ante Comerciantes Unidos por la última fecha del Torneo Clausura. Pese al buen nivel que mostraron en el segundo certamen del año, los rosados no lograron obtener un cupo a la Copa Sudamericana. Tras ello, la directiva ya planifica la conformación del plantel para el 2027, año de su centenario, donde el objetivo es tener un papel mucho más protagónico y, por qué no, pelear por el título nacional. En ese contexto, se conoció que el club ya tiene en la mira a cuatro destacados jugadores del torneo local.

Sport Boys quiere remecer el mercado firmando a cuatro figuras de la Liga 1 para su centenario

Según información del periodista Rodrigo Robles Brito, la ‘Misilera’ busca concretar los fichajes de Santiago Arias (Cienciano), Agustín González (D. Garcilaso), Erinson Ramírez (Juan Pablo II) y José Luján (Alianza Atlético). De acuerdo con el citado comunicador, la directiva ya inició conversaciones con los dos primeros y en los próximos días se esperan mayores novedades en las negociaciones.

"Sport Boys ya inició el plan Centenario, Santiago Arias y Agustín Gonzalez son 2 jugadores que agradan en el Club porteño para sumarlos en el 2027 y ya se conversó. Por otro lado, Erison Ramirez y José Luján también están en la órbita de la Misilera", publicó en su cuenta de X.

González, Arias, Ramírez y Luján interesan en Sport Boys

De esta manera, Sport Boys empieza a delinear su proyecto deportivo para una temporada especial, en la que buscará celebrar su centenario con una campaña a la altura de su historia. La directiva es consciente de que necesitará reforzar distintas líneas del equipo para competir de igual a igual con los principales clubes del fútbol peruano. Por ahora, las negociaciones continúan y se espera que en las próximas semanas se conozcan mayores detalles sobre los posibles refuerzos de la ‘Misilera’ para el 2027.

¿Cómo terminó Sport Boys la Liga 1 2026?

En una campaña que fue de menos a más, Sport Boys culminó su participación en la Liga 1 2026 ubicándose en el puesto 11 con 43 puntos y en la octava posición del Torneo Clausura con 27 unidades.