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¿Por qué Sport Boys puede ser más importante que Alianza Lima y Universitario?

Sport Boys puede ser el club más importante de todo el fútbol peruano por una contundente razón que aquí te contamos.

Francisco Esteves
Sport Boys y una fuerte noticia.
Sport Boys y una fuerte noticia.
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Sport Boys celebrará dentro de poco su centenario, por lo que quiere tener uno de los planteles más competitivos de la próxima temporada. En ese sentido, muchos hinchas rosados creen que tendrán el mejor equipo de la campaña 2027. A continuación, te brindamos algunos detalles inéditos.

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Como muchos saben, el elenco del Callao lleva con orgullo la insignia de ser el primer campeón de la era profesional, algo que no puede decir ningún otro elenco del fútbol peruano, ya sea Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal.

Por ende, Sport Boys puede decir que es el club más importante de la Liga 1 en la actualidad, ya que es el primer elenco en haberse llevado el título nacional desde que el fútbol se volvió profesional en nuestra nación.

Esta razón vuelve a la 'Misilera' uno de los elencos más destacados del campeonato nacional, ya que con seis títulos son de los conjuntos con más trofeos de Primera División. Solo por detrás Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Títulos de Sport Boys

  • 1935
  • 1937
  • 1942
  • 1951 (Primer título profesional)
  • 1958
  • 1984
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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