- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Sullana
- España vs Inglaterra
- Francia vs Turquía
- Juan Pablo II vs Garcilaso
- Comerciantes U. vs Boys
- Liga Peruana de Vóley
¿Por qué Sport Boys puede ser más importante que Alianza Lima y Universitario?
Sport Boys puede ser el club más importante de todo el fútbol peruano por una contundente razón que aquí te contamos.
Sport Boys celebrará dentro de poco su centenario, por lo que quiere tener uno de los planteles más competitivos de la próxima temporada. En ese sentido, muchos hinchas rosados creen que tendrán el mejor equipo de la campaña 2027. A continuación, te brindamos algunos detalles inéditos.
Como muchos saben, el elenco del Callao lleva con orgullo la insignia de ser el primer campeón de la era profesional, algo que no puede decir ningún otro elenco del fútbol peruano, ya sea Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal.
Por ende, Sport Boys puede decir que es el club más importante de la Liga 1 en la actualidad, ya que es el primer elenco en haberse llevado el título nacional desde que el fútbol se volvió profesional en nuestra nación.
Esta razón vuelve a la 'Misilera' uno de los elencos más destacados del campeonato nacional, ya que con seis títulos son de los conjuntos con más trofeos de Primera División. Solo por detrás Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Títulos de Sport Boys
- 1935
- 1937
- 1942
- 1951 (Primer título profesional)
- 1958
- 1984
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90