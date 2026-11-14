Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre: quiénes juegan por Copa de la Liga, Liga 1 y Nations League

Momento de una agenda recargada con los partidos de hoy, domingo 15 de noviembre, en los que destacan la final de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético, encuentros de Liga 1, UEFA Nations League y más certámenes. Revisa los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún duelo.

Partidos de hoy por Copa de la Liga

PARTIDO HORARIO CANALES Sporting Cristal vs Alianza Atlético 5.00 pm. América TV, América TVGO, Bicolor+

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOS HORARIOS CANALES Comerciantes Unidos vs Sport Boys 1.00 pm. L1 MAX, DGO, Movistar TV APP Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso 3.15 pm. L1 MAX, DGO, Movistar TV APP

Partidos de hoy por UEFA Nations League

PARTIDOS HORARIOS CANALES Letonia vs Armenia 9.00 am. Disney Plus Chipre vs Montenegro 9.00 am. ESPN, Disney Plus Bielorrusia vs Albania 12.00 m. ESPN 2, Disney Plus Finlandia vs San Marino 12.00 m. Disney Plus Francia vs Turquía 2.45 pm. Disney Plus España vs Inglaterra 2.45 pm. ESPN, Disney Plus Croacia vs República Checa 2.45 pm. Disney Plus Bélgica vs Italia 2.45 pm. ESPN 7, Disney Plus

Partidos de hoy por CONCACAF Nations League

PARTIDO HORARIO CANALES Panamá vs Curazao 6.00 pm. Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por Liga Uruguaya