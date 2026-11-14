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Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre: quiénes juegan por Copa de la Liga, Liga 1 y Nations League

Conoce la programación completa de los partidos de hoy, domingo 15 de noviembre, en los que destacan la final de la Copa de la Liga, Liga 1, Nations League y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre, entre Copa de la Liga, Liga 1, Nations League y más.
Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre, entre Copa de la Liga, Liga 1, Nations League y más. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de una agenda recargada con los partidos de hoy, domingo 15 de noviembre, en los que destacan la final de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético, encuentros de Liga 1, UEFA Nations League y más certámenes. Revisa los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún duelo.

Sporting Cristal se mide con Alianza Atlético en la final de la Copa de la Liga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético y dónde ver la final de la Copa de la Liga?

Partidos de hoy por Copa de la Liga

PARTIDOHORARIOCANALES
Sporting Cristal vs Alianza Atlético5.00 pm.América TV, América TVGO, Bicolor+

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Comerciantes Unidos vs Sport Boys1.00 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV APP
Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso3.15 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV APP

Partidos de hoy por UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Letonia vs Armenia9.00 am.Disney Plus
Chipre vs Montenegro9.00 am.ESPN, Disney Plus
Bielorrusia vs Albania12.00 m.ESPN 2, Disney Plus
Finlandia vs San Marino12.00 m.Disney Plus
Francia vs Turquía2.45 pm.Disney Plus
España vs Inglaterra2.45 pm.ESPN, Disney Plus
Croacia vs República Checa2.45 pm.Disney Plus
Bélgica vs Italia2.45 pm.ESPN 7, Disney Plus

Partidos de hoy por CONCACAF Nations League

PARTIDOHORARIOCANALES
Panamá vs Curazao6.00 pm.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Danubio vs Liverpool2.30 pm.Disney Plus
Defensor Sporting vs Peñarol6.00 pm.Disney Plus
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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