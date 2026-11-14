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Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre: quiénes juegan por Copa de la Liga, Liga 1 y Nations League
Conoce la programación completa de los partidos de hoy, domingo 15 de noviembre, en los que destacan la final de la Copa de la Liga, Liga 1, Nations League y más.
Momento de una agenda recargada con los partidos de hoy, domingo 15 de noviembre, en los que destacan la final de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético, encuentros de Liga 1, UEFA Nations League y más certámenes. Revisa los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún duelo.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético y dónde ver la final de la Copa de la Liga?
Partidos de hoy por Copa de la Liga
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Sporting Cristal vs Alianza Atlético
|5.00 pm.
|América TV, América TVGO, Bicolor+
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Comerciantes Unidos vs Sport Boys
|1.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV APP
|Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
|3.15 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV APP
Partidos de hoy por UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Letonia vs Armenia
|9.00 am.
|Disney Plus
|Chipre vs Montenegro
|9.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Bielorrusia vs Albania
|12.00 m.
|ESPN 2, Disney Plus
|Finlandia vs San Marino
|12.00 m.
|Disney Plus
|Francia vs Turquía
|2.45 pm.
|Disney Plus
|España vs Inglaterra
|2.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Croacia vs República Checa
|2.45 pm.
|Disney Plus
|Bélgica vs Italia
|2.45 pm.
|ESPN 7, Disney Plus
Partidos de hoy por CONCACAF Nations League
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Panamá vs Curazao
|6.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Danubio vs Liverpool
|2.30 pm.
|Disney Plus
|Defensor Sporting vs Peñarol
|6.00 pm.
|Disney Plus
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