Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Atlético: los onces para la final de la Copa de la Liga

Sporting Cristal y Alianza Atlético protagonizarán uno de los partidos más emocionantes por la final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Los rimenses buscan ser los primeros campeones de la competición, mientras que el ‘Vendaval’ busca su primer título en la máxima categoría. Por ello, aquí te contamos las formaciones que presentarán ambos elencos.

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leandro Sosa; Agustín Álvarez, Martín Távara, Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Roberto Mosquera es consciente de que está obligado a ganar el título de la Copa de la Liga con Sporting Cristal para encarar con mejor ánimo el último partido de la Liga 1. Por ello, alista su mejor oncena posible con la finalidad de dejar sin opciones a los ‘Churres’.

En el arco, la presencia de Diego Enríquez es innegociable y se espera que sea vital con sus atajadas para salvaguardar su valla. La gran incógnita pasa por el estado de Miguel Araujo, quien recientemente sufrió una lesión y todo indica que cederá a Rafael Lutiger la dirección de la zaga defensiva.

Sporting Cristal busca lograr el título de la Copa de la Liga

Agustín Álvarez seguirá como pivote para darle equilibrio al mediocampo y libertad a los jugadores más creativos. Cabe señalar que Yoshimar Yotún estará con el equipo, aunque resta ver si tendrá minutos tras su participación con Perú. En la delantera, la presencia de Hernán Barcos será vital para aportar jerarquía y su cuota goleadora.

Alineación de Alianza Atlético

Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Luján, Erick Perleche; Germán Díaz, Hernán Lupú, José Ingratti; Jorge del Castillo, Juan Delgado y Guillermo Larios

Por su parte, Alianza Atlético está a puerta de vivir una jornada histórica. El ‘Vendaval’ tiene la oportunidad de oro para lograr su primer título en la máxima categoría en toda su historia, por lo que saldrán a dejarlo todo en el campo.

Alianza Atlético quiere hacer historia con su primer título

El equipo dirigido por Federico Urciuoli llega a este duelo tras haber logrado un magnífico desempeño a lo largo del torneo. Cabe recordar que vencieron a Sport Boys por goleada en las semifinales. En su esquema cuenta con jugadores de gran talento como José Ingratti, Jorge del Castillo y Guillermo Larios, entre otros.