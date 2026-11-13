Sporting Cristal comienza a planificar lo que será la próxima temporada en la Liga 1, por lo que la directiva celeste ya analiza posibles incorporaciones para fortalecer su plantel. En ese contexto, en las últimas horas surgió el nombre de un futbolista extranjero que podría convertirse en una de las novedades del mercado de pases. Se trata de: Gabriel Villamil, mediocampista boliviano que actualmente milita en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

¿Quién es Gabriel Villamil, el futbolista que suena como posible refuerzo de Sporting Cristal?

Gabriel Alejandro Villamil Cortez nació el 28 de junio de 2001 en Tarija, Bolivia. Tiene 25 años, mide 1,79 metros y se desempeña principalmente como volante central o mixto. Es un futbolista que destaca por su capacidad para participar en la elaboración del juego y también por su llegada al área rival. Además, es internacional con la selección boliviana desde septiembre de 2021.

El mediocampista comenzó su carrera profesional en Bolívar, club en el que se formó y logró consolidarse antes de dar el salto al fútbol ecuatoriano. En enero de 2024 llegó a Liga de Quito en condición de préstamo y, posteriormente, la institución adquirió sus derechos deportivos. Durante su etapa en el conjunto boliviano también consiguió destacar en torneos internacionales, especialmente en la Copa Libertadores de 2023.

Actualmente, el futbolista boliviano atraviesa un momento complicado en LDU debido a la falta de continuidad. Esta situación ha abierto la posibilidad de que cambie de equipo para la temporada 2027. Según información difundida por el periodista boliviano Ernesto Moreno Gamarra, Sporting Cristal tendría interés en contar con sus servicios. Asimismo, medios ecuatorianos señalaron que el volante también estaría en los planes de otros clubes, aunque su situación contractual todavía debe resolverse, pues tiene vínculo con LDU hasta finales de 2027.

Gabriel Villamil interesa en Sporting Cristal para la siguiente temporada en la Liga 1

De esta manera, Gabriel Villamil aparece como una alternativa para reforzar el mediocampo del cuadro celeste de cara a la próxima temporada de la Liga 1. Su experiencia en el fútbol sudamericano y sus convocatorias a la selección boliviana serían aspectos importantes para el equipo rimense. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial sobre negociaciones avanzadas ni un acuerdo entre las partes, por lo que su posible llegada al fútbol peruano se mantiene como una opción dentro del mercado de fichajes.

¿Gabriel Villamil jugará ante la selección peruana?

Cabe señalar que Gabriel Villamil no forma parte de la convocatoria de Bolivia para el amistoso internacional de esta noche frente a Perú. El técnico Óscar Villegas optó por dejarlo fuera de la lista de 25 futbolistas, debido a los pocos minutos que viene acumulando en su club.

La última vez que el mediocampista vistió la camiseta de ‘La Verde’ fue el pasado 27 de septiembre, cuando Bolivia cayó 2-0 ante Paraguay en Washington D. C. En aquel compromiso, Villamil arrancó como titular y permaneció en el campo hasta los 89 minutos, momento en el que fue sustituido por Robson Matheus. Posteriormente, estuvo entre los convocados para el duelo frente a Argentina, que terminó con una derrota por 4-0, aunque no llegó a sumar minutos y permaneció en el banco de suplentes.