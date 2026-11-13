Sporting Cristal quiere dar el batacazo fichando a futbolista de la selección boliviana: "Interés"

Sporting Cristal está mentalizado en conquistar el Torneo Clausura 2026 y seguir firme en su lucha por el título nacional de la Liga 1 a falta de una fecha para el fin de temporada; no obstante, la directiva ya está trabajando en la planificación del plantel para la próxima temporada y en las últimas horas se reveló que la directiva tiene en carpeta a un refuerzo de talla internacional para el 2027.

Sporting Cristal quiere dar el batacazo fichando a futbolista de la selección boliviana

Según información del periodista Ernesto Moreno Gamarra, en tienda celeste irán por la contratación de Gabriel Villamil, futbolista de la selección boliviana que actualmente juega en LDU de Quito. Según el citado comunicador, el volante de 25 años quedará libre a final de temporada por falta de continuidad, lo cual podría facilitar las negociaciones para concretar su llegada al fútbol peruano.

Desde Perú informan sobre el interés del club Sporting Cristal por el mediocampista boliviano Gabriel Villamil que dejará a fin de año a la Liga de Quito - Ecuador, publicó el periodista boliviano en su cuenta oficial de X.

Gabriel Villamil interesa en Sporting Cristal

De concretarse su llegada, Gabriel Villamil se convertiría en uno de los refuerzos más llamativos de Sporting Cristal para la temporada 2027. Sin embargo, por ahora se trata de un interés y la directiva celeste deberá avanzar en las negociaciones para intentar sumar al mediocampista boliviano a sus filas.

¿Gabriel Villamil jugará ante la selección peruana?

Vale precisar que Gabriel Villamil no fue convocado para el amistoso internacional de esta noche ante la selección peruana. Óscar Villegas, entrenador de ‘La Verde’, decidió no incluirlo en la lista de 25 jugadores para enfrentar a la ‘Bicolor’, debido a la falta de continuidad en su club.

El último partido de Villamil con Bolivia fue el pasado 27 de septiembre del presente año, en la derrota por 2-0 ante Paraguay en Washington D.C. En aquel encuentro, el volante fue titular y jugó hasta el minuto 89, cuando fue reemplazado por Robson Matheus. Posterior a ello, estuvo presente en la derrota por 4-0 contra Argentina, pero se quedó en el banco de suplentes sin ingresar.