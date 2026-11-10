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Programación oficial de la última fecha del Torneo Clausura 2026: días y horarios confirmados

Conoce cómo se disputará la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 en busca de la definición del certamen. Liga 1 hizo oficial los días y horarios.

Diego Medina
Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026.
Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo definido para la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El ente máximo de nuestro balompié hizo oficial la programación de la jornada 17, en la que se conocerá quién se hará acreedor del trofeo del segundo certamen del año, así como lo que corresponde en la zona de descenso.

Alianza Lima tiene nueva fecha para su partido ante FC Cajamarca.

PUEDES VER: Atención: Liga 1 anunció cambio de fecha y horario para el Alianza Lima vs FC Cajamarca

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026: días y horarios confirmados

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

  • Comerciantes Unidos vs Sport Boys - 1.00 p. m. | Juan Maldonado G.
  • Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso - 3.15 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

  • UTC vs Los Chankas - 1.00 p. m. | Héroes de San Ramón
  • Cusco FC vs ADT - 3.15 p. m. | Inca Garcilaso de La Vega
  • CD Moquegua vs Atlético Grau - 3.15 p. m. | Estadio 25 de Noviembre

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

  • Alianza Atlético vs FBC Melgar - 3.00 p. m. | Campeones del 36

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

  • Alianza Lima vs FC Cajamarca - 3.30 p. m. | Alejandro Villanueva

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

  • Sporting Cristal vs Cienciano - 3.00 p. m. | Alberto Gallardo
  • Sport Huancayo vs Universitario - 3.00 p. m. | IPD Huancayo
Liga 1

Programación oficial de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

Luego de mucha incertidumbre, ahora los aficionados tienen los días y horarios confirmados de cada partido, en el que muchos afrontarán su último choque del año para dar pase a las vacaciones. Caso contrario para aquellos que pelean el título como Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal; quienes darán todo de sí en la última fecha para asegurar su presencia en los Playoffs de la Liga 1 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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