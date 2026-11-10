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Programación oficial de la última fecha del Torneo Clausura 2026: días y horarios confirmados
Conoce cómo se disputará la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 en busca de la definición del certamen. Liga 1 hizo oficial los días y horarios.
Todo definido para la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El ente máximo de nuestro balompié hizo oficial la programación de la jornada 17, en la que se conocerá quién se hará acreedor del trofeo del segundo certamen del año, así como lo que corresponde en la zona de descenso.
Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026: días y horarios confirmados
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
- Comerciantes Unidos vs Sport Boys - 1.00 p. m. | Juan Maldonado G.
- Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso - 3.15 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II
LUNES 16 DE NOVIEMBRE
- UTC vs Los Chankas - 1.00 p. m. | Héroes de San Ramón
- Cusco FC vs ADT - 3.15 p. m. | Inca Garcilaso de La Vega
- CD Moquegua vs Atlético Grau - 3.15 p. m. | Estadio 25 de Noviembre
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
- Alianza Atlético vs FBC Melgar - 3.00 p. m. | Campeones del 36
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
- Alianza Lima vs FC Cajamarca - 3.30 p. m. | Alejandro Villanueva
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
- Sporting Cristal vs Cienciano - 3.00 p. m. | Alberto Gallardo
- Sport Huancayo vs Universitario - 3.00 p. m. | IPD Huancayo
Programación oficial de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
Luego de mucha incertidumbre, ahora los aficionados tienen los días y horarios confirmados de cada partido, en el que muchos afrontarán su último choque del año para dar pase a las vacaciones. Caso contrario para aquellos que pelean el título como Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal; quienes darán todo de sí en la última fecha para asegurar su presencia en los Playoffs de la Liga 1 2026.
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