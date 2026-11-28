Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por un asunto económico relacionado con su paso por Emelec de Ecuador. El club guayaquileño deberá afrontar un nuevo compromiso financiero y pagarle alrededor de US$100.000 al mediocampista peruano, quien defendió sus colores durante la gestión de Jorge Guzmán.

Emelec deberá pagar dinero a Christian Cueva

La información fue difundida por el periodista ecuatoriano Gabriel Solórzano a través de sus redes sociales. Según indicó el comunicador, el 'Bombillo' mantiene una deuda pendiente con el futbolista nacional, por lo que tendrá que desembolsar una importante suma de dinero correspondiente a su etapa en la institución.

Emelec deberá pagar 100 mil dólares a Christian Cuevas por deudas pendientes

Esta nueva deuda representa otro problema económico para Emelec, que continúa lidiando con las obligaciones financieras heredadas de la anterior administración. La situación del conjunto ecuatoriano sigue generando preocupación, debido a los compromisos que debe asumir para regularizar sus cuentas.

De esta manera, el nombre de Cueva vuelve a vincularse con Emelec, aunque esta vez fuera de las canchas. El club ecuatoriano tendrá que afrontar el pago de aproximadamente US$100.000 al futbolista peruano, en medio de un escenario financiero complicado que sigue arrastrando consecuencias de la gestión anterior.

¿Cómo le fue a Christian Cueva en Emelec de Ecuador?

Christian Cueva se incorporó a Emelec de Ecuador en junio de 2025, procedente de Cienciano, pero su estadía en el club ecuatoriano fue breve, pues a comienzos de 2026 dejó el equipo para sumarse a Juan Pablo II. En ese periodo, el mediocampista jugó 17 encuentros entre la Copa Ecuador y la Liga Pro, en los que consiguió 7 goles y 4 asistencias.