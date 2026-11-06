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Mauro Cantoro quedó maravillado con ex Alianza tras espectacular gol: "Una experiencia extraordinaria"

Mauro Cantoro analizó el rendimiento de un exblanquiazul el pasado fin de semana y lo llenó de elogios por el gran gol que anotó.

Antonio Vidal
Mauro Cantoro quedó maravillado con ex Alianza Lima tras espectacular gol
Mauro Cantoro quedó maravillado con ex Alianza Lima tras espectacular gol | composición Líbero/No seas fulero
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Mauro Cantoro analizó lo que fue el empate entre Universitario y Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro, que terminó 2-2, fue un choque emocionante de principio a fin. Sin embargo, el ‘Toro’, durante su conversación en el programa Desmarcados, fue más allá y resaltó el rendimiento de una de las figuras del club rosado, llenándolo de elogios, sobre todo tras su espectacular penal. El jugador en cuestión es: Christian Cueva.

Alianza Lima solicitó al Ministerio Público que intervenga al VAR.

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Mauro Cantoro quedó maravillado con Christian Cueva tras el Universitario vs Sport Boys

Video: Denganche

Durante la conversación en el programa el exjugador manifestó que Cueva tiene una experiencia extraordinaria, considerándolo uno de los mejores dentro del encuentro. Aunque reconoció que por más que tenga buen rendimiento, su físico es un tema que deberá trabajar.

"Cueva como jugador es un monstruo, sin duda, de lo mejor que vi acá. Tiene una experiencia extraordinaria y desde ese lado te da mucho. Pero la realidad es que desde lo físico le cuesta", señaló el exjugador de Universitario.

Mauro Cantoro quedó maravillado con Christian Cueva tras el Universitario vs Sport Boys. Foto: composición Líbero/Denganche

Mauro Cantoro quedó maravillado con Christian Cueva tras el Universitario vs Sport Boys. Foto: composición Líbero/Denganche

¿Cómo le fue a Christian Cueva en Alianza Lima?

Durante su paso por Alianza Lima, Christian Cueva disputó un total de 58 partidos oficiales, en los que registró nueve goles y 12 asistencias. El volante peruano dejó estos números durante su etapa con la camiseta blanquiazul, en la que aportó tanto en la faceta goleadora como en la generación de juego.

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Sport Boys?

'Aladino' se encuentra en préstamo en Sport Boys procedente de Juan Pablo II. Su contrato termina a fin de año, por lo que es posible que el elenco rosado busque tenerlo para su centenario.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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