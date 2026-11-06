Alianza Lima incorpora a campeón de la Copa Sudamericana para la final de la Liga 1: "Comenzó a entrenar"

Alianza Lima está enfocado en ganar sus dos últimos partidos por el Torneo Clausura y esperar un tropiezo de sus rivales para ganar el certamen y el título nacional de la Liga 1 2026 sin necesidad de jugar playoffs. No obstante, en Matute saben que la lucha por el segundo certamen se ha complicado y, con miras a una posible, en las últimas horas se conoció que los íntimos incorporaron a un campeón de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima incorpora a campeón de Copa Sudamericana para la final de la Liga 1

Según información del periodista Enrique de la Rosa, Paolo Guerrero, campeón de la Copa Sudamericana en 2023 con LDU, volvió a entrenar con el plantel. El ‘Depredador’ ya viene haciendo trabajos con el balón tras superar su lesión. Aunque no es confirmada su presencia para los últimos partidos del Clausura, el experimentado atacante apunta a llegar de la mejor forma a la definición por el título nacional.

"Volvió a entrenar José Paolo Guerrero. Quedan tres semanas, no sé si tenga algún partido antes de los playoffs, pero ya comenzó a entrenar. Conociendo a Paolo Guerrero, que es un animal competitivo, se debe estar cuidando al 100% para jugar, lo que es su sueño, la final. ¿Puede jugar Paolo Guerrero?, ¿Tiene la capacidad de llegar sin ritmo pero recuperado y meterse al once de Guede? Yo creo que, por lo que ha hablado Guede de Paolo, sí", dijo en el programa 'Fútbol Champán'.

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De esta manera, el regreso de Paolo Guerrero a los entrenamientos representa una noticia alentadora para Alianza Lima, que espera recuperar a su goleador de cara a la definición por el título nacional de la Liga 1.

Paolo Guerrero volvió a entrenar en Alianza Lima

¿Qué lesión sufrió Paolo Guerrero?

Como se recuerda, Paolo Guerrero sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo un día antes del partido ante Cusco FC por la fecha 11 del Clausura. Desde entonces, el delantero no ha tenido participación en el primer equipo.