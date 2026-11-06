Pablo Guede, DT de Alianza Lima, tomó firme decisión con el club tras ser suspendido en el Clausura

Alianza Lima fue notificado de la suspensión de Pablo Guede por las últimas jornadas del Torneo Clausura 2026 tras la gresca que tuvo con Hernán Barcos en el pasado cotejo ante Sporting Cristal. El técnico no podrá estar en estos choques claves del certamen, por lo que tomó severa medida con la institución victoriana.

Pablo Guede y la decisión con Alianza Lima luego de ser suspendido

En las últimas horas, el periodista Gerson Cuba reveló que Pablo Guede decidió viajar con el plantel de Alianza Lima a Andahuaylas para el vital encuentro del Torneo Clausura. El estratega sabe que tiene liderazgo en el equipo y estará dando su arenga a cada uno de los jugadores en la antesala del choque.

Eso sí, Guede no estará en la zona técnica del campo de juego ni brindará declaraciones a la prensa, pero acompañará al plantel en la antesala y post partido. Si bien Alianza Lima ya aseguró presencia en la final de los Playoffs de la Liga 1 2026, aún no baja los brazos para aferrarse al sueño de ganar el Clausura.

"Pablo Guede acompañará al plantel de Alianza Lima en su viaje a Andahuaylas como parte de la delegación. Aunque no podrá dirigir, el DT argentino busca seguir reforzando su liderazgo y compromiso en el equipo. El plantel entrena desde las 5.00 p. m.", informó el periodista.

Pablo Guede decidió viajar a Andahuaylas con el plantel de Alianza Lima, pese a ser suspendido.

Alianza Lima vs Los Chankas: fecha, hora y canal confirmado

El partido entre Alianza Lima vs Los Chankas por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 se realizará el domingo 8 de noviembre a partir de la 1.00 p. m. horas locales con la transmisión de L1 MAX.