¿Alianza Lima apelará castigo a Pablo Guede por discusión con Hernán Barcos? Lo último que se sabe

Tras la fuerte discusión que tuvieron Pablo Guede y Hernán Barcos luego de la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal, se conoció que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 decidió castigar al técnico argentino con dos fechas de suspensión y una multa de 8 UIT, por lo que no podrá dirigir en los dos últimos encuentros por el Torneo Clausura.

Ante este escenario, surge una interrogante entre los hinchas blanquiazules: ¿Alianza Lima tiene la posibilidad de apelar la sanción impuesta a Pablo Guede? A continuación, te contamos qué dice el reglamento.

¿Alianza Lima apelará al castigo contra Pablo Guede?

Según información del periodista Paul Pérez, la sanción impuesta contra Pablo Guede por parte de la Comisión Disciplinaria para estos casos es el mínimo. Por tal motivo, al ser el menos severo de los castigos, la suspensión contra el técnico aliancista es inapelable. El mismo criterio se aplica para Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, quien fue castigado de la misma forma que su colega.

“Cuando te ponen la sanción mínima es inapelable. Si hubiera recibido Pablo Guede o Richard Pellejero 4 o 5 fechas, inmediatamente te dan un tiempo de tres días hábiles para que puedas apelar a esta decisión de parte de la Comisión Disciplinaria. Al ser el mínimo (la sanción) no es apelable. Van a tener que cumplir, tanto Richard Pellejero como Pablo Guede, la sanción de dos fechas de manera obligatoria", dijo en el programa ‘Modo Fútbol’.

Pablo Guede fue sancionado por fuerte altercado con Hernán Barcos

De esta forma, se confirma que Alianza no podrá interponer ningún recurso para apelar al castigo contra Pablo Guede, quien estará ausente en los próximos dos partidos del cuadro victoriano, ante sus similares de Los Chankas y FC Cajamarca.

Ante la ausencia del entrenador, se espera que Emiliano Papa o Brayan Angulo asuman la dirección del cuadro íntimo en las dos fechas restantes. Ambos son asistentes técnicos de Guede.

¿En qué fechas se jugará la final de la Liga 1 2026?

En caso haya semifinales, los partidos de ida y vuelta se jugarán entre el 29 de noviembre y 4 de diciembre. Mientras que los partidos de ida y vuelta por la final de la Liga 1 2026 se llevarán a cabo el 8 y 13 de diciembre, respectivamente. Ante una posible final directa, los duelos de ida y vuelta se jugarían el 29 de noviembre y 6 de diciembre. Es necesario precisar que, para estos partidos definitorios, Pablo Guede ya podrá volver al banquillo de Alianza Lima.