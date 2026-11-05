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El formato mundialmente conocido con el que Alianza Lima ya sería campeón de la Liga 1

Alianza Lima estaría festejando el título de la Liga 1 2026 si el campeonato peruano se jugara como el de las ligas más importantes del mundo.

Francisco Esteves
El formato mundialmente conocido con el que Alianza Lima ya sería campeón.
El formato mundialmente conocido con el que Alianza Lima ya sería campeón. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima parece destinado a jugar una final nacional para poder salir campeón de la Liga 1 2026. Esto debido a que cuenta con pocas posibilidades de llevarse el Torneo Clausura y así evitarse los playoffs. Sin embargo, si el campeonato nacional se jugara como las grandes competiciones de Europa, la historia sería distinta y los blanquiazules estarían celebrando en las calles.

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Resulta que, como muchos sabrán, torneos como LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, Serie A de Italia, Ligue 1 de Francia, entre otros certámenes del viejo continente se definen en una sola tabla anual donde el mejor puntuado es el campeón de tal país. Es decir, no existe Apertura ni Clausura, y mucho menos definiciones como semifinales o finales.

Alianza Lima sería campeón con el formato de Europa

En síntesis, es como si en el Perú el monarca fuera el líder del Acumulado. Por ello, si la Liga 1 se jugara como los principales campeonatos de Europa, en estos momentos Alianza Lima sería campeón del fútbol peruano sin importar lo que ocurra en las dos últimas jornadas. Esto debido a que es imposible que Universitario o algún otro club lo alcance en la tabla de posiciones anual.

Alianza Lima

Alianza Lima deberá jugar una final nacional.

De momento, Alianza Lima tiene 68 unidades en el Acumulado y su perseguidor más cercano es la 'U' con 60, es decir que existe una diferencia de 8 puntos a falta de 6 por disputarse. Por ello, bajo el otro formato, los blanquiazules ya serían ganadores absolutos de la temporada y no estarían esperando conocer a quién se enfrentarán en la gran final.

Lo cierto es que los de Matute, a menos que ocurra un milagro y se lleven el Torneo Clausura, deberán disputar los playoffs de la Liga 1. De momento, Sporting Cristal es el ganador del segundo certamen de la temporada y estaría jugando una semifinal con Universitario para definir al rival de los blanquiazules.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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