El formato mundialmente conocido con el que Alianza Lima ya sería campeón de la Liga 1

Alianza Lima parece destinado a jugar una final nacional para poder salir campeón de la Liga 1 2026. Esto debido a que cuenta con pocas posibilidades de llevarse el Torneo Clausura y así evitarse los playoffs. Sin embargo, si el campeonato nacional se jugara como las grandes competiciones de Europa, la historia sería distinta y los blanquiazules estarían celebrando en las calles.

Resulta que, como muchos sabrán, torneos como LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, Serie A de Italia, Ligue 1 de Francia, entre otros certámenes del viejo continente se definen en una sola tabla anual donde el mejor puntuado es el campeón de tal país. Es decir, no existe Apertura ni Clausura, y mucho menos definiciones como semifinales o finales.

Alianza Lima sería campeón con el formato de Europa

En síntesis, es como si en el Perú el monarca fuera el líder del Acumulado. Por ello, si la Liga 1 se jugara como los principales campeonatos de Europa, en estos momentos Alianza Lima sería campeón del fútbol peruano sin importar lo que ocurra en las dos últimas jornadas . Esto debido a que es imposible que Universitario o algún otro club lo alcance en la tabla de posiciones anual.

Alianza Lima deberá jugar una final nacional.

De momento, Alianza Lima tiene 68 unidades en el Acumulado y su perseguidor más cercano es la 'U' con 60, es decir que existe una diferencia de 8 puntos a falta de 6 por disputarse. Por ello, bajo el otro formato, los blanquiazules ya serían ganadores absolutos de la temporada y no estarían esperando conocer a quién se enfrentarán en la gran final.

Lo cierto es que los de Matute, a menos que ocurra un milagro y se lleven el Torneo Clausura, deberán disputar los playoffs de la Liga 1. De momento, Sporting Cristal es el ganador del segundo certamen de la temporada y estaría jugando una semifinal con Universitario para definir al rival de los blanquiazules.