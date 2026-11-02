Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones en la fecha 15 del Torneo Clausura

Entramos en la recta final de la Liga 1 2026. Con la fecha 15 del Torneo Clausura, ya se empiezan a definir los puestos de descenso, clasificación a torneos internacionales y los equipos que jugarían los playoffs por la definición del título nacional. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones acumulada del fútbol peruano.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

Puesto EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1 Alianza Lima 31 29 65 2 Universitario 31 20 59 3 FBC Melgar 31 19 54 4 Deportivo Garcilaso 31 14 51 5 Cusco FC 32 2 51 6 Cienciano 31 10 50 7 Alianza Atlético 32 3 49 8 Sporting Cristal 31 10 47 9 Los Chankas 32 -12 47 10 Sport Huancayo 31 -4 44 11 Juan Pablo II 32 -10 41 12 Sport Boys 31 2 40 13 Comerciantes Unidos 31 -3 35 14 Atlético Grau 32 -12 34 15 ADT 31 -10 29 16 CD Moquegua 32 -21 29 17 FC Cajamarca 31 -16 26 18 UTC 31 -19 13

Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N° 14 del Exp. 1124-2024-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.

Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N° 15 del Exp. 1124-2024-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.

Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N° 11 del Exp. 1150-2025-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.

Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N° 12 del Exp. 1150-2025-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026.

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026.

Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026.

Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 088-CL-LFPP-2026.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Puesto EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1 Universitario 14 11 30 2 Sporting Cristal 14 12 28 3 Sport Huancayo 14 6 28 4 Alianza Atlético 15 1 28 5 Melgar 14 10 26 6 D. Garcilaso 14 11 25 7 Juan Pablo II 15 8 25 8 Alianza Lima 14 7 25 9 Sport Boys 14 6 24 10 Cusco FC 15 5 24 11 Atlético Grau 15 -6 18 12 Cienciano 14 -2 17 13 C. Unidos 14 -1 14 14 Los Chankas 15 -16 13 15 FC Cajamarca 14 -11 11 16 CD Moquegua 15 -14 11 17 ADT 14 -13 10 18 UTC* 14 -14 0

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura

Sábado 31 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

Domingo 1 de noviembre

CD Moquegua 0-0 Los Chankas CyC

Cusco FC 0-1 Sport Boys

Atlético Grau 1-3 Universitario

Lunes 2 de noviembre

Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.

UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.

Martes 3 de noviembre