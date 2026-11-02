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Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones en la fecha 15 del Torneo Clausura

Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026 con los resultados actualizados de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Gary Huaman
Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026.
Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026. | Foto: composición Líbero
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Entramos en la recta final de la Liga 1 2026. Con la fecha 15 del Torneo Clausura, ya se empiezan a definir los puestos de descenso, clasificación a torneos internacionales y los equipos que jugarían los playoffs por la definición del título nacional. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones acumulada del fútbol peruano.

Sporting Cristal se enfrenta a FC Cajamarca por la Liga 1

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca y dónde ver partido por Liga 1?

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

PuestoEQUIPOSPJDGPUNTOS
1Alianza Lima312965
2Universitario312059
3FBC Melgar311954
4Deportivo Garcilaso311451
5Cusco FC32251
6Cienciano311050
7Alianza Atlético32349
8Sporting Cristal311047
9Los Chankas32-1247
10Sport Huancayo31-444
11Juan Pablo II32-1041
12Sport Boys31240
13Comerciantes Unidos31-335
14Atlético Grau32-1234
15ADT31-1029
16CD Moquegua32-2129
17FC Cajamarca31-1626
18UTC31-1913
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N° 14 del Exp. 1124-2024-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N° 15 del Exp. 1124-2024-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N° 11 del Exp. 1150-2025-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N° 12 del Exp. 1150-2025-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026.
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026.
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026.
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 088-CL-LFPP-2026.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestoEQUIPOSPJDGPUNTOS
1Universitario141130
2Sporting Cristal141228
3Sport Huancayo14628
4Alianza Atlético15128
5Melgar141026
6D. Garcilaso141125
7Juan Pablo II15825
8Alianza Lima14725
9Sport Boys14624
10Cusco FC15524
11Atlético Grau15-618
12Cienciano14-217
13C. Unidos14-114
14Los Chankas15-1613
15FC Cajamarca14-1111
16CD Moquegua15-1411
17ADT14-1310
18UTC*14-140

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura

Sábado 31 de octubre

  • Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

Domingo 1 de noviembre

  • CD Moquegua 0-0 Los Chankas CyC
  • Cusco FC 0-1 Sport Boys
  • Atlético Grau 1-3 Universitario

Lunes 2 de noviembre

  • Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.
  • UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.
  • Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.

Martes 3 de noviembre

  • Comerciantes Unidos vs ADT | 3.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Cienciano | 8.00 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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