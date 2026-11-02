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Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones en la fecha 15 del Torneo Clausura
Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026 con los resultados actualizados de la fecha 15 del Torneo Clausura.
Entramos en la recta final de la Liga 1 2026. Con la fecha 15 del Torneo Clausura, ya se empiezan a definir los puestos de descenso, clasificación a torneos internacionales y los equipos que jugarían los playoffs por la definición del título nacional. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones acumulada del fútbol peruano.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|31
|29
|65
|2
|Universitario
|31
|20
|59
|3
|FBC Melgar
|31
|19
|54
|4
|Deportivo Garcilaso
|31
|14
|51
|5
|Cusco FC
|32
|2
|51
|6
|Cienciano
|31
|10
|50
|7
|Alianza Atlético
|32
|3
|49
|8
|Sporting Cristal
|31
|10
|47
|9
|Los Chankas
|32
|-12
|47
|10
|Sport Huancayo
|31
|-4
|44
|11
|Juan Pablo II
|32
|-10
|41
|12
|Sport Boys
|31
|2
|40
|13
|Comerciantes Unidos
|31
|-3
|35
|14
|Atlético Grau
|32
|-12
|34
|15
|ADT
|31
|-10
|29
|16
|CD Moquegua
|32
|-21
|29
|17
|FC Cajamarca
|31
|-16
|26
|18
|UTC
|31
|-19
|13
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N° 14 del Exp. 1124-2024-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N° 15 del Exp. 1124-2024-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N° 11 del Exp. 1150-2025-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N° 12 del Exp. 1150-2025-B--CCRD-FPF ejecutada en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026.
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026.
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026.
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 088-CL-LFPP-2026.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Puesto
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Universitario
|14
|11
|30
|2
|Sporting Cristal
|14
|12
|28
|3
|Sport Huancayo
|14
|6
|28
|4
|Alianza Atlético
|15
|1
|28
|5
|Melgar
|14
|10
|26
|6
|D. Garcilaso
|14
|11
|25
|7
|Juan Pablo II
|15
|8
|25
|8
|Alianza Lima
|14
|7
|25
|9
|Sport Boys
|14
|6
|24
|10
|Cusco FC
|15
|5
|24
|11
|Atlético Grau
|15
|-6
|18
|12
|Cienciano
|14
|-2
|17
|13
|C. Unidos
|14
|-1
|14
|14
|Los Chankas
|15
|-16
|13
|15
|FC Cajamarca
|14
|-11
|11
|16
|CD Moquegua
|15
|-14
|11
|17
|ADT
|14
|-13
|10
|18
|UTC*
|14
|-14
|0
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura
Sábado 31 de octubre
- Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II
Domingo 1 de noviembre
- CD Moquegua 0-0 Los Chankas CyC
- Cusco FC 0-1 Sport Boys
- Atlético Grau 1-3 Universitario
Lunes 2 de noviembre
- Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.
- UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.
Martes 3 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs ADT | 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs Cienciano | 8.00 p. m.
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