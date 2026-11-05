Universitario no pudo con Sport Boys: los resultados que necesita para ser campeón del Clausura

Previo al empate en Sport Boys en el Monumental, Universitario de Deportes dependía de sí mismo para obtener el Torneo Clausura y, tras casi tener asegurado el segundo lugar del Acumulado, también clasificar a la final directa por el título de la Liga 1 2026. La situación cambió luego del resultado ante la 'Misilera', aunque las chances están intactas para el vigente tricampeón nacional.

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Recordemos que la 'U' tenía la ilusión de tener casi asegurado el título antes de su visita a la altura de Huancayo en la última fecha; sin embargo, ahora debe sumar todos los puntos si quiere enfrentarse a Alianza Lima en la definición por el campeonato sin necesidad de un desgaste en semifinal.

Además, tomando en cuenta la importante diferencia de goles que le lleva Sporting Cristal como ventaja y que es el primer criterio de desempate, también necesitaría un revés del elenco rimense en algunos de los dos encuentros restantes que tiene.

¿Qué resultados necesita Universitario para ser campeón?

Universitario debe ganarle a CD Moquegua en el Monumental y Sport Huancayo de visita, además esperar que Sporting Cristal empate o pierda en Tarma ante ADT o frente a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo.

Otra opción para no depender de un tercero es que los 'cremas' superen a Cristal en diferencia de goles. La ventaja de la escuadra bajopontina en este criterio sobre los estudiantiles es de seis, por lo que la 'U' tendría que ganar con contundencia sus dos encuentros.

Universitario no pasó del empate ante Sport Boys

Si quiere conquistar el título con un empate en la jornada final, debe ganar primero su encuentro de local, pero además necesitaría que Sporting Cristal pierda un partido y Sport Huancayo no le gane a Cienciano en el Cusco.

Con una derrota en alguno de sus dos partidos, tendría que esperar que Sporting Cristal y Sport Huancayo pierdan todos sus encuentros. En caso acumule dos derrotas, Universitario quedaría sin opción alguna de ganar el Clausura e incluso podría peligrar su segundo lugar del Acumulado.