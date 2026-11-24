Los clubes Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia juegan EN VIVO este miércoles un partido importante por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Una derrota significaría su eliminación en la competición, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la primera vez en este 2026 que Boca Juniors e Independiente Rivadavia se enfrenten, ya que no compartieron grupo en la fase regular. Según la ubicación de ambos en la tabla, el 'Xeneize' finalizó segundo en la zona A con 33 puntos, mientras que la 'Leptra Mendozina' ocupó el séptimo puesto del sector B con 23 unidades.

Boca Juniors llega en un excelente momento luego de obtener los títulos de la Copa Sudamericana 2026 y de la Tabla Anual; además, clasificó a la final de la Copa Argentina y podría levantar un nuevo trofeo. En tanto, Independiente Rivadavia viene de perder la Supercopa en tiempo extra ante Estudiantes y su único objetivo es ganar el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 11:45 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

¿Dónde ver el partido de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia?

Argentina: ESPN Premium

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 5, Disney Plus y Fanatiz

Canadá: Fanatiz

México y Centroamérica: Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, FOX Deportes, VIX Premium y Fanatiz USA

España: Movistar Plus y Vamos

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia: pronóstico y cuánto paga en apuestas