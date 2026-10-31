Boca Juniors vs River Plate EN VIVO por el Superclásico: dónde ver, horario, formaciones y pronóstico

Momento de un partidazo que paralizará al continente como es el Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Ese encuentro se realizará el domingo 1 de noviembre a partir de la 1.00 p. m. hora peruana (3.00 p. m. horas de Buenos Aires) con la transmisión de ESPN, ESPN Premium, TNT Sports Premium y Disney+.

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El fútbol sudamericano se paraliza con una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors vs. River Plate. El xeneize y el millonario llegan con el ánimo renovado tras conseguir importantes victorias en la jornada anterior: Boca derrotó 1-0 a Independiente, mientras que River hizo lo propio ante Racing. Sin embargo, más allá de los tres puntos, ambos equipos saben que estos 90 minutos pueden marcar un antes y un después en su temporada.

Boca Juniors afronta este compromiso con la posibilidad de reafirmar su buen momento futbolístico y dar otro paso importante en sus aspiraciones. El equipo xeneize marcha tercero en la Zona A del Clausura, con 27 puntos, y lidera la Tabla Anual con 57 unidades, por lo que una victoria ante su eterno rival le permitiría fortalecer su posición en la pelea por el primer lugar y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Además, tendrá la oportunidad de hacer respetar su localía y repetir lo conseguido en el último enfrentamiento, cuando venció 1-0 a River en el Monumental.

Por su parte, River Plate afronta el Superclásico con la obligación de demostrar que su reciente triunfo ante Racing puede significar un punto de inflexión. El millonario ocupa el cuarto puesto de la Zona B, con 23 unidades, y registra 52 puntos en la Tabla Anual, cinco menos que Boca. Por ello, conseguir los tres puntos en La Bombonera representaría un impulso deportivo y anímico, además de permitirle recortar distancias en la clasificación general. La expectativa es enorme: no solo está en juego el orgullo de dos de los clubes más importantes de Argentina, sino también buena parte de sus aspiraciones para cerrar el 2026 con objetivos cumplidos.

Boca Juniors enfrentará a River Plate en La Bombonera.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs River Plate?

El partido entre Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico se juega este domingo 1 de noviembre en La Bombonera. Ambas escuadras darán todo de sí en estos 90 minutos, en los que valen más que tres puntos por la historia que llevan estos tradicionales elencos.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate?

Este Superclásico entre el xeneize y millonario inicia a partir de la 1.00 p. m. hora peruana (3.00 p. m. horas de Argentina). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 2.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate EN VIVO?

La transmisión del Superclásico entre Boca Juniors vs River Plate se verá por la señal de ESPN para todo el Perú y ciertos países de Sudamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney+.

Canales de transmisión para ver Boca Juniors vs River Plate

Perú: ESPN y Disney+.

Argentina: TNT Sports, ESPN, Disney+ y Max.

Brasil: ESPN 3 y Disney+.

Paraguay y Uruguay: Disney+.

Panamá: Disney+.

México: ESPN 3 y Disney+.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, Fox Deportes, ViX y Fox One.

Boca Juniors y River Plate afrontarán una nueva edición del Superclásico.

Posibles formaciones de Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán.

Boca Juniors vs River Plate: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Boca Juniors se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante River Plate por el Superclásico de Argentina. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas para los millones de aficionados:

CASAS BOCA JUNIORS EMPATE RIVER PLATE Betsson 2.25 3.00 3.55 Betano 2.30 3.05 3.45 Caliente 2.25 3.05 3.50 1XBet 2.33 3.09 3.35 Stake 2.30 3.10 3.35 Doradobet 2.25 3.20 3.40

Historial Boca Juniors vs River Plate: últimos 5 partidos