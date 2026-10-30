¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico?

Se viene una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors vs River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina 2026. Ambos equipos protagonizarán uno de los partidos más esperados de la temporada, por lo que te damos a conocer el día y horario de este choque en La Bombonera.

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¿Cuándo juega Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico?

Este partido entre Boca Juniors vs River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre en La Bombonera de Buenos Aires. Ambos elencos darán todo de sí en busca de los tres puntos.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate?

Este Superclásico entre Boca Juniors vs River Plate por la Liga Profesional inicia a partir de la 1.00 p. m. hora peruana (3.00 p. m. horas de Buenos Aires). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 2.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Foto: Composición LR/Chat GPT.

Boca Juniors y River Plate se preparan para protagonizar una nueva edición del Superclásico argentino 2026, uno de los partidos más esperados del fútbol sudamericano. El equipo 'xeneize' llega fortalecido tras encadenar tres victorias consecutivas y vencer 1-0 a Independiente en su última presentación. Además, recuperó a Leandro Paredes, una de sus principales figuras. Boca suma 57 puntos en la Tabla Anual y es líder, por lo que buscará aprovechar su localía en La Bombonera para dar otro paso importante en su objetivo de quedarse con el primer lugar.

Por su parte, River Plate también llega motivado al Superclásico, luego de derrotar 1-0 a Racing Club y alcanzar los 52 puntos en la clasificación anual, donde marcha cinco unidades por debajo de su eterno rival. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio intentará dar el golpe como visitante y recortar distancias en la pelea por el liderato.