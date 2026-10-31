Alineaciones Boca Juniors vs River Plate por Superclásico: El imponente once con Leandro Paredes

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1 de noviembre en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro se disputará en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y tendrá a Leandro Paredes como una de las principales figuras del equipo xeneize, que buscará quedarse con el triunfo ante su eterno rival.

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Alineaciones Boca Juniors vs River Plate

Los Xeneizes apostarían por un esquema con Álvaro Montero como arquero. La defensa estaría integrada por Leandro Lozano como lateral derecho, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera como centrales, y Lautaro Blanco por la banda izquierda. En el mediocampo, Santiago Ascacibar y Milton Delgado acompañarían a Leandro Paredes, quien tendría la responsabilidad de organizar el juego. En ataque, Leonel Flores partiría por un extremo, Miguel Merentiel sería el delantero centro y Sebastián Villa o Alan Velasco ocuparían el otro costado. El equipo sería dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa (o Alan Velasco). DT: Rodolfo Arruabarrena

Los Millonarios, por su parte, formarían con Santiago Beltrán bajo los tres palos. Gonzalo Montiel ocuparía el lateral derecho, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi serían la dupla de centrales, mientras que Marcos Acuña jugaría por la izquierda. En la mitad de la cancha, Tobías Andrada y Tomás Galván acompañarían a Aníbal Moreno o Lucas Silva, según la decisión del entrenador. Más adelante, Thiago Almada se desempeñaría como enlace para abastecer a los delanteros Ángel Correa y Lucas Beltrán. Leonardo Ponzio estaría al mando del equipo.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio

Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Boca Juniors vs River Plate: fecha, hora y canales para ver el partido

El Superclásico se disputará este domingo desde las 3.00 p. m. (hora de Argentina) en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. El compromiso contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y será una nueva oportunidad para que ambos equipos busquen imponerse en uno de los partidos más esperados del fútbol argentino.