Sporting Cristal se enfrentará a Cienciano y buscará ganar con la esperanza de que Universitario de Deportes le gane a Sport Huancayo para salir campeón del Torneo Clausura 2026. Es por eso que en medio de ello, una figura del cuadro celeste le pidió a los cremas que logren el resultado: estamos hablando de Roberto Palacios.

Figura de Sporting Cristal solicitó a Universitario ganar a Sport Huancayo para salir campeón del Torneo Clausura

En conversación con Radio Ovación, Palacios fue preguntado por los resultados que podrían favorecer a Cristal en la jornada final para conquistar el Clausura y no dudó en pedirle a Universitario que consiga un triunfo frente a Sport Huancayo.

Roberto Palacios de Sporting Cristal pidió a Universitario ganar a Sport Huancayo para salir campeón del Torneo Clausura

El ‘Chorri’ dejó en claro que el conjunto celeste ya no depende de sí mismo para conquistar el segundo torneo del año, aunque mantiene la esperanza de que el equipo merengue haga su parte ante el cuadro huancaíno.

“Hay dos partidos difíciles. Uno no pierde la ilusión, yo como hincha de Cristal, que pueda lograrse ese resultado donde Universitario pueda ganar en Huancayo, pero es difícil porque tiene un Huancayo que por primera vez en su historia está en una posición linda, bonita de poder quedarse con el Clausura, entonces no creo que van a dejar pasar esta oportunidad tan linda”, afirmó.

Roberto Palacios pidió a los jugadores de Sporting Cristal ganar a Cienciano

Por su parte, Roberto Palacios pidió a los jugadores de Sporting Cristal que se centren únicamente en su encuentro frente a Cienciano y que busquen una victoria que los deje a un paso de conquistar el Torneo Clausura 2026, según lo que ocurra en el partido entre Universitario y Sport Huancayo.

“Cristal lo único que tiene que hacer es hacer su partido el día domingo, ganar a Cienciano y esperar a ver qué pasa. Lamentablemente Cristal dejó pasar una linda oportunidad de solo depender de ellos mismos y no se logró. Ahora hay que esperar otros resultados”, aseguró.