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Sporting Cristal puede volver a jugar la final contra Alianza Atlético: ¿Qué pasó?
Sporting Cristal es el campeón de la Copa de la Liga tras vencer a Alianza Atlético, rival al que podría volver a enfrentar en una nueva final.
Sporting Cristal conquistó la primera edición de la Copa Caliente de la Liga venciendo por 2-0 a Alianza Atlético en un estadio Mansiche que lució abarrotado. Ahora, existe la posibilidad de que estos dos equipos vuelvan a enfrentarse para definir al campeón de un torneo oficial. Te contamos todos los detalles de esta posible nueva definición.
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Es que los rimenses han clasificado a la Supercopa peruana, donde enfrentarán al campeón de la Liga 1 2026, que todavía está por decidirse. ¿Y qué pasa si los dirigidos por Roberto Mosquera también ganan el Descentralizado?
De acuerdo a lo informado por el periodista Eduardo Combe, en caso Sporting Cristal gane los dos títulos, se enfrentará en la Supercopa Peruana con el subcampeón de la Copa de la Liga; es decir, enfrentará a Alianza Atlético en una nueva final.
Sporting Cristal conquistó la Copa Caliente de la Liga
Recordemos que además de los celestes, Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo tienen chances de conquistar el certamen liguero a fin de temporada, por lo que estos equipos también pueden ser sus rivales en este nuevo certamen.
¿Cuándo y dónde se juega la Supercopa Peruana?
La Supercopa Peruana está oficialmente confirmada, pero todavía no se anunció fecha y sede. Sin embargo, también según lo informado por Eduardo Combe, la idea de la FPF es que se juegue a un solo partido en la fecha FIFA de marzo de 2027 y existe la posibilidad de que el partido se dispute en Estados Unidos.
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