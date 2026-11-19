Sporting Cristal conquistó la primera edición de la Copa Caliente de la Liga venciendo por 2-0 a Alianza Atlético en un estadio Mansiche que lució abarrotado. Ahora, existe la posibilidad de que estos dos equipos vuelvan a enfrentarse para definir al campeón de un torneo oficial. Te contamos todos los detalles de esta posible nueva definición.

Es que los rimenses han clasificado a la Supercopa peruana, donde enfrentarán al campeón de la Liga 1 2026, que todavía está por decidirse. ¿Y qué pasa si los dirigidos por Roberto Mosquera también ganan el Descentralizado?

De acuerdo a lo informado por el periodista Eduardo Combe, en caso Sporting Cristal gane los dos títulos, se enfrentará en la Supercopa Peruana con el subcampeón de la Copa de la Liga ; es decir, enfrentará a Alianza Atlético en una nueva final.

Sporting Cristal conquistó la Copa Caliente de la Liga

Recordemos que además de los celestes, Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo tienen chances de conquistar el certamen liguero a fin de temporada, por lo que estos equipos también pueden ser sus rivales en este nuevo certamen.

¿Cuándo y dónde se juega la Supercopa Peruana?

La Supercopa Peruana está oficialmente confirmada, pero todavía no se anunció fecha y sede. Sin embargo, también según lo informado por Eduardo Combe, la idea de la FPF es que se juegue a un solo partido en la fecha FIFA de marzo de 2027 y existe la posibilidad de que el partido se dispute en Estados Unidos.