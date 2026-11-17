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Sporting Cristal clasificó a la gran final del fútbol peruano: "Eso es por reglamento"
Sporting Cristal, gracias a los detalles del reglamento, obtuvo la clasificación directa a la gran final del fútbol peruano. Repasa lo sucedido.
La temporada va llegando a su cúspide y se están definiendo los únicos contendientes al título nacional. En ese sentido, recientemente se confirmó que Sporting Cristal clasificó directamente a la final del fútbol peruano. Esto, según el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional. A continuación, te brindamos todos los detalles.
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Resulta que, gracias a que salió campeón de la Copa de la Liga Caliente, el elenco dirigido por Roberto Mosquera obtuvo su boleto a la definición de un nuevo título, donde todavía su rival se conocerá en las próximas semanas. Esto será por la Recopa de la Liga 2026, nuevo torneo que enfrentará al vencedor de la Copa con el ganador absoluto de la Liga 1. Una competición similar a la Recopa Sudamericana que enfrenta a los monarcas de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
De acuerdo a información del periodista Eduardo Combe en la transmisión de 'Hablemos de MAX', programa transmitido en L1 MAX, Sporting Cristal obtuvo su pase a la final de la Recopa y aún no conoce a su oponente. "Para la Recopa de la Liga, jugaría Alianza Atlético la final si Sporting Cristal gana la Liga 1 2026. Eso es por reglamento", indicó el mencionado comunicador en vivo.
Si los del Rímac logran llevarse el título de la Primera División, chocarán con Alianza Atlético. Sin embargo, si no obtienen el trofeo, enfrentarán al campeón de la Liga 1, que saldrá entre Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo. Vale precisar que aún no hay fecha confirmada para la definición de este nuevo torneo creado por la Federación Peruana de Fútbol.
Sporting Cristal salió campeón de la Copa de la Liga 2026
Sporting Cristal venció 2-0 a Alianza Atlético en la gran final de la Copa de la Liga. El partido se definió en el tiempo extra y los goles del compromiso fueron anotados por Rafael Lutiger en el 94’ y Santiago González a los 117’.
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