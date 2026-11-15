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Mosquera puso en duda su continudad en Cristal tras ganar la Copa de la Liga: "Termino contrato"
Tensión en Sporting Cristal. Tras ganar el título de la Copa de la Liga, el entrenador Mosquera no aseguró su continuidad para el próximo año.
Sporting Cristal se coronó campeón de la primera edición de la Copa Caliente de la Liga 1 2026. Luego de igualar 0-0 en los primeros 90 minutos, los celestes se impusieron por 2-0 en el tiempo suplementario a través de los goles de Rafael Lutiger y Santiago Gonzáles.
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Sin embargo, no todo es felicidad, porque Roberto Mosquera dio una declaración que ha generado tensión en toda la hinchada celeste de cara a la próxima temporada. Sucede que no ha confirmado su continuidad, sino que a fin de año finaliza su contrato.
¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre su continuidad en Sporting Cristal?
En diálogo con Bicolor+, el entrenador rimense señaló lo siguiente cuando fue consultado si iba a renovar contrato con Sporting Cristal: "Termino contrato a fin de año. Así que estamos haciendo lo mejor de nosotros. Ya no depende de nosotros, ya se verá más adelante. Hay campeonato y dependemos de otros resultados".
Recordemos que Roberto Mosquera llegó a mediados del año a Sporting Cristal como reemplazo de Zé Ricardo. Con el popular 'Mous', los rimenses pasaron de pelear los últimos lugares del Torneo Apertura a estar en los primeros puestos del Clausura y pelear por el título nacional. Además, lograron quedarse con el título de la Copa Caliente de la Liga.
Roberto Mosquera ganó la Copa Caliente.
Cuando le preguntaron sobre el respeto que le había mostrado justamente a este torneo, Roberto Mosquera resaltó que Sporting Cristal está en el derecho de ganar todos los torneos que participa y que le gustó cómo se llevó a cabo esta edición.
“No puedo aconsejar a los demás equipos, pero la hinchada sabe que en cualquier torneo, así sea de bolitas, Cristal tiene que ganarlo. Respetamos un torneo y el campeonato viene por eso. Respetamos un campeonato que empezó con algunos altibajos, hemos ido a lugares insospechados y a mí me encanta este tipo de campeonatos”, finalizó el aún DT de Sporting Cristal.
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