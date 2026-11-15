Mosquera puso en duda su continudad en Cristal tras ganar la Copa de la Liga: "Termino contrato"

Sporting Cristal se coronó campeón de la primera edición de la Copa Caliente de la Liga 1 2026. Luego de igualar 0-0 en los primeros 90 minutos, los celestes se impusieron por 2-0 en el tiempo suplementario a través de los goles de Rafael Lutiger y Santiago Gonzáles.

Sin embargo, no todo es felicidad, porque Roberto Mosquera dio una declaración que ha generado tensión en toda la hinchada celeste de cara a la próxima temporada. Sucede que no ha confirmado su continuidad, sino que a fin de año finaliza su contrato.

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre su continuidad en Sporting Cristal?

En diálogo con Bicolor+, el entrenador rimense señaló lo siguiente cuando fue consultado si iba a renovar contrato con Sporting Cristal: "Termino contrato a fin de año. Así que estamos haciendo lo mejor de nosotros. Ya no depende de nosotros, ya se verá más adelante. Hay campeonato y dependemos de otros resultados".

Recordemos que Roberto Mosquera llegó a mediados del año a Sporting Cristal como reemplazo de Zé Ricardo. Con el popular 'Mous', los rimenses pasaron de pelear los últimos lugares del Torneo Apertura a estar en los primeros puestos del Clausura y pelear por el título nacional. Además, lograron quedarse con el título de la Copa Caliente de la Liga .

Roberto Mosquera ganó la Copa Caliente.

Cuando le preguntaron sobre el respeto que le había mostrado justamente a este torneo, Roberto Mosquera resaltó que Sporting Cristal está en el derecho de ganar todos los torneos que participa y que le gustó cómo se llevó a cabo esta edición.

“No puedo aconsejar a los demás equipos, pero la hinchada sabe que en cualquier torneo, así sea de bolitas, Cristal tiene que ganarlo. Respetamos un torneo y el campeonato viene por eso. Respetamos un campeonato que empezó con algunos altibajos, hemos ido a lugares insospechados y a mí me encanta este tipo de campeonatos”, finalizó el aún DT de Sporting Cristal.