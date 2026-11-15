Figura de la selección peruana impacta al confirmar contrato con Sporting Cristal: “Tres años”

Sporting Cristal es consciente de que no puede equivocarse en la planificación de su plantel para la siguiente temporada, donde tendrá como obligación conquistar el título de la Liga 1. Pese a que aún disputan el Torneo Clausura, la directiva ya empezó a conformar su plantel. En ese contexto, un futbolista nacional sorprendió al revelar que ya tiene un contrato con los celestes.

Figura de la selección peruana impacta al confirmar contrato con Sporting Cristal.

Uno de los mejores jugadores del fútbol peruano en la actualidad es Yoshimar Yotún. El volante nacional es uno de los pilares fundamentales de Sporting Cristal en la temporada y pieza esencial en la mejoría del equipo. Asimismo, sigue siendo considerado como indispensable en la selección peruana.

En ese contexto, luego de haber conquistado el título de la Copa de la Liga 2026 ante Alianza Atlético, ‘Yoshi’ conversó con las cámaras de ‘Bicolor+’ y sorprendió al expresar su gran alegría por jugar con los rimenses. Además, confirmó que ha extendido su vínculo contractual por tres temporadas.

Yoshimar Yotún confirmó su renovación con Sporting Cristal.

“ Yo me quiero quedar toda la vida, esperemos que sí. Tres años, seguro ”, fueron las palabras del capitán de los cerveceros que emocionaron a todos los hinchas.

No obstante, Yotún también enfatizó que el equipo sigue enfocado en obtener la victoria en la última fecha del Torneo Clausura ante Cienciano y esperar acceder a los playoffs. “El fin de semana tenemos también un partido importante, pero hay que celebrar, es un campeonato que hay que darle valor”, mencionó.

Números de Yoshimar Yotún este 2026

Yoshimar Yotún ha sido titular indiscutible con Sporting Cristal esta temporada. El mediocentro disputó 36 partidos a lo largo del año, donde logró aportar siete goles y 14 asistencias, una muestra de su influencia en el campo de juego. Además, estos registros lo colocan como el jugador más influyente dentro de la escuadra del Rímac.