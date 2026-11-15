Sporting Cristal y los jugosos premios que ganó tras campeonar la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal consiguió imponerse a Alianza Atlético en la final de la Copa de la Liga 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera se quedó con el primer título de esta competición tras ganar por 2-0 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Sin embargo, la consagración no solo significó levantar un nuevo trofeo, sino también obtuvo importantes beneficios económicos y deportivos de cara al próximo año.

¿Cuánto es el monto económico que se lleva Sporting Cristal tras campeonar en la Copa de la Liga?

El encuentro ante el conjunto de Sullana fue bastante disputado y tuvo que definirse en el tiempo suplementario. Cuando parecía que ambos equipos llevarían la definición a los penales, Rafael Lutiger apareció a los 94 minutos para abrir el marcador. Posteriormente, Santi González anotó el segundo tanto a los 113 minutos, sentenciando el triunfo celeste y desatando la celebración de los hinchas rimenses.

Uno de los principales beneficios que obtuvo la tienda celeste fue un premio económico de US$200.000, monto financiado por los patrocinadores del certamen. Esta importante cifra representa un ingreso significativo para la institución celeste, que podrá contar con ese respaldo para afrontar sus próximos desafíos y planificar la temporada 2027.

Sporting Cristal es campeón de la Copa de la Liga. Foto: Sporting Cristal

De esta manera, Cristal contará con un respaldo económico para planificar sus refuerzos de cara a la Liga 1 2027. Sin embargo, el premio no será el único beneficio para los celestes, pues también iniciarán el próximo campeonato con dos puntos de bonificación en la Tabla Acumulada y disputarán la Recopa Peruana frente al campeón nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener acción este domingo 22 de noviembre, cuando se enfrente a Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será una nueva oportunidad para que el equipo celeste cierre de la mejor manera su participación en el campeonato nacional.