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Sporting Cristal y los jugosos premios que ganó tras campeonar la Copa de la Liga 2026
Cristal se consagró campeón de la Copa de la Liga tras vencer por 2-0 a Alianza Atlético. Revisa aquí el jugoso monto económico que obtendrá el cuadro celeste.
Sporting Cristal consiguió imponerse a Alianza Atlético en la final de la Copa de la Liga 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera se quedó con el primer título de esta competición tras ganar por 2-0 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Sin embargo, la consagración no solo significó levantar un nuevo trofeo, sino también obtuvo importantes beneficios económicos y deportivos de cara al próximo año.
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¿Cuánto es el monto económico que se lleva Sporting Cristal tras campeonar en la Copa de la Liga?
El encuentro ante el conjunto de Sullana fue bastante disputado y tuvo que definirse en el tiempo suplementario. Cuando parecía que ambos equipos llevarían la definición a los penales, Rafael Lutiger apareció a los 94 minutos para abrir el marcador. Posteriormente, Santi González anotó el segundo tanto a los 113 minutos, sentenciando el triunfo celeste y desatando la celebración de los hinchas rimenses.
Uno de los principales beneficios que obtuvo la tienda celeste fue un premio económico de US$200.000, monto financiado por los patrocinadores del certamen. Esta importante cifra representa un ingreso significativo para la institución celeste, que podrá contar con ese respaldo para afrontar sus próximos desafíos y planificar la temporada 2027.
Sporting Cristal es campeón de la Copa de la Liga. Foto: Sporting Cristal
De esta manera, Cristal contará con un respaldo económico para planificar sus refuerzos de cara a la Liga 1 2027. Sin embargo, el premio no será el único beneficio para los celestes, pues también iniciarán el próximo campeonato con dos puntos de bonificación en la Tabla Acumulada y disputarán la Recopa Peruana frente al campeón nacional.
¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?
Sporting Cristal volverá a tener acción este domingo 22 de noviembre, cuando se enfrente a Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será una nueva oportunidad para que el equipo celeste cierre de la mejor manera su participación en el campeonato nacional.
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