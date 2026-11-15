Confirmado: Sporting Cristal recibirá dos puntos en la tabla de Liga 1 y se ilusiona con el título

Sporting Cristal tiene como objetivo ganar todos sus partidos para poder alzarse con el título nacional y ponerle fin a su sequía. Sin embargo, una noticia terminó ilusionando a todo el Rímac ya que se conoció que los rimenses recibirán dos puntos en la tabla acumulada de la Liga 1, lo que les dará un gran impulso para su objetivo.

Sporting Cristal recibirá dos puntos en la tabla de Liga 1 y se ilusiona con el título

La escuadra bajopontina está plenamente enfocada en conseguir su clasificación a los playoffs por el título, para lo cual buscará una victoria en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, recientemente Sporting Cristal logró imponerse en la gran final de la Copa de la Liga ante Alianza Atlético de Sullana.

Con este resultado, los rimenses no solo se consagraron campeones de la competición, sino que también obtuvieron una serie de premios. Entre ellos destacan dos puntos adicionales en la tabla acumulada de la Liga 1, aunque este beneficio recién se hará efectivo en la temporada 2027 .

Sporting Cristal recibió dos puntos para la Liga 1 2027 tras campeonar en la Copa de la Liga

De esta manera, los cerveceros tendrán una ventaja en su lucha por conseguir el título nacional y darle una alegría a sus hinchas. Además, considerando lo ajustada que suele ser la pelea por los primeros lugares, estos dos puntos pueden resultar determinantes para conseguir un cupo a la Copa Libertadores y acceder a los playoffs por el título.

Sporting Cristal y sus opciones de pelear el título de la Liga 1 2026

Actualmente, los rimenses se encuentran entre los primeros lugares del Torneo Clausura 2026 y, a falta de una jornada, una victoria podría llevarlos al liderato y permitirles consagrarse campeones. Sin embargo, no dependen de sí mismos, ya que deberán esperar que Sport Huancayo no derrote a Universitario para quedarse con el título del campeonato y acceder a las semifinales, donde buscarán conquistar la Liga 1.