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Uribe habló sobre posible fichaje de ex Alianza Lima a Sporting Cristal para el 2027: "Momento"
Tras conquistar la Copa de la Liga, Cristal ya piensa en la conformación del plantel para el 2027 y Julio César Uribe habló sobre un jugador con pasado blanquiazul.
Sporting Cristal llegó a Lima tras conquistar la Copa de la Liga Caliente 2026 en Trujillo, al imponerse por 2-0 en la gran final ante Alianza Atlético. Los rimenses se alzaron con el trofeo y, tras las celebraciones en tierras norteñas, arribaron rápidamente a la capital para enfocarse en su último partido por el Torneo Clausura. No obstante, en plena definición por el título nacional, la directiva ya planifica la conformación del plantel para el 2027. En ese contexto, Julio César Uribe habló sobre la posibilidad de incorporar a un ex Alianza Lima.
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Uribe habló sobre posible fichaje de ex Alianza Lima a Sporting Cristal
En declaraciones a la prensa tras su llegada a la capital, el director general de fútbol del cuadro cervecero fue consultado sobre el tema de fichajes y posibles renovaciones, como la de Hernán Barcos, futbolista con pasado blanquiazul. Al respecto, el 'Diamante' fue tajante en señalar que la prioridad del club es meterse a las semifinales del campeonato local y, una vez culminada la temporada, evaluarán qué jugadores conformarán el equipo del 2027.
"(¿hay jugadores que van a continuar, por ahí de repente Hernán Barcos, algún nombre que nos puedas dar?) Todo tiene su momento", fue la escueta respuesta de Uribe antes de abandonar las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez junto a la delegación rimense.
Hernán Barcos termina contrato con Sporting Cristal en diciembre de 2026
De esta manera, Julio César Uribe evitó confirmar si Hernán Barcos continuará en Sporting Cristal o si existen otros nombres en carpeta para la temporada 2027. El directivo señaló que cada tema tendrá su momento y que, por ahora, la prioridad del club es luchar hasta el final por el título nacional.
Hernán Barcos y los otros 15 jugadores que terminan contrato con Sporting Cristal
Incluido el 'Pirata', en total son 16 los jugadores que terminan contrato con Sporting Cristal en diciembre del presente año y, de no llegar a ningún acuerdo con la directiva, podrían cambiar de aires el 2027.
- Santiago González - Extremo derecho
- Martín Távara - Mediocentro
- Ian Wisdom - Mediocentro
- Agustín Álvarez - Mediocentro (Opción de compra)
- Leandro Sosa - Lateral derecho
- Luis Iberico - Delantero
- Juan Cruz González - Lateral derecho
- Renato Solís - Arquero
- Christofer Gonzales - Mediocentro
- Yoshimar Yotún - Mediocentro
- Gabriel Santado - Mediocentro
- Cristiano Da Silva - Lateral izquierdo
- Cristian Benavente - Mediocentro
- Irven Ávila - Delantero
- Jair Moretti - Extremo derecho
- Hernán Barcos - Delantero
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