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Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación con la última fecha del Torneo Clausura

Revisa la tabla Acumulada de la Liga 1 2026, con el puntaje de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal en el campeonato nacional.

Francisco Esteves
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
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Revisa cómo marcha el Acumulado en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con Alianza Lima como puntero y muchos clubes siguiéndole el paso. Además, fíjate cómo se encuentra la lucha por el descenso a la Liga 2. Te brindamos todos los detalles a continuación.

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Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así quedó tras la fecha 16 del Torneo Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima333069
2. Universitario332061
3. FBC Melgar331857
4. Deportivo Garcilaso331555
5. Sporting Cristal331551
6. Cusco FC33-151
7. Cienciano33850
8. Sport Huancayo33-150
9. Alianza Atlético33149
10. Los Chankas33-1248
11. Sport Boys33242
12. Juan Pablo II33-1141
13. Comerciantes Unidos33-337
14. Atlético Grau33-937
15. ADT33-1231
16. CD Moquegua33-2130
17. FC Cajamarca33-1929
18. UTC33-2014

Tabla Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 16

PosiciónClubPJDGPuntos
1Sport Huancayo16934
2Sporting Cristal161732
3Universitario161132
4Deportivo Garcilaso161229
5FBC Melgar16929
6Alianza Lima16829
7Alianza Atlético16-128
8Sport Boys16626
7Juan Pablo II16725
10Cusco FC16224
11Atlético Grau16-321
12Cienciano16-417
13Comerciantes Unidos16-116
14FC Cajamarca16-1414
15ADT16-1312
16Los Chankas CyC16-1612
17CD Moquegua16-1412
18UTC16-151
Liga 1

La programación de la última fecha.

Programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

• Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

UTC vs. Los Chankas

• Cusco FC vs. ADT

• Deportivo Moquegua vs. Atlético Grau

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

• Alianza Atlético vs. FBC Melgar

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

  • Alianza Lima vs. FC Cajamarca

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

  • Sporting Cristal vs. Cienciano
  • Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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