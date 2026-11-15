Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación con la última fecha del Torneo Clausura

Revisa cómo marcha el Acumulado en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con Alianza Lima como puntero y muchos clubes siguiéndole el paso. Además, fíjate cómo se encuentra la lucha por el descenso a la Liga 2. Te brindamos todos los detalles a continuación.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así quedó tras la fecha 16 del Torneo Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 33 30 69 2. Universitario 33 20 61 3. FBC Melgar 33 18 57 4. Deportivo Garcilaso 33 15 55 5. Sporting Cristal 33 15 51 6. Cusco FC 33 -1 51 7. Cienciano 33 8 50 8. Sport Huancayo 33 -1 50 9. Alianza Atlético 33 1 49 10. Los Chankas 33 -12 48 11. Sport Boys 33 2 42 12. Juan Pablo II 33 -11 41 13. Comerciantes Unidos 33 -3 37 14. Atlético Grau 33 -9 37 15. ADT 33 -12 31 16. CD Moquegua 33 -21 30 17. FC Cajamarca 33 -19 29 18. UTC 33 -20 14

Tabla Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 16

Posición Club PJ DG Puntos 1 Sport Huancayo 16 9 34 2 Sporting Cristal 16 17 32 3 Universitario 16 11 32 4 Deportivo Garcilaso 16 12 29 5 FBC Melgar 16 9 29 6 Alianza Lima 16 8 29 7 Alianza Atlético 16 -1 28 8 Sport Boys 16 6 26 7 Juan Pablo II 16 7 25 10 Cusco FC 16 2 24 11 Atlético Grau 16 -3 21 12 Cienciano 16 -4 17 13 Comerciantes Unidos 16 -1 16 14 FC Cajamarca 16 -14 14 15 ADT 16 -13 12 16 Los Chankas CyC 16 -16 12 17 CD Moquegua 16 -14 12 18 UTC 16 -15 1

La programación de la última fecha.

Programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

• Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

• Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

• UTC vs. Los Chankas

• Cusco FC vs. ADT

• Deportivo Moquegua vs. Atlético Grau

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

• Alianza Atlético vs. FBC Melgar

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Alianza Lima vs. FC Cajamarca

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE