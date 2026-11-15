- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Sullana
- España vs Inglaterra
- Francia vs Turquía
- Juan Pablo II vs Garcilaso
- Comerciantes U. vs Boys
- Liga Peruana de Vóley
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación con la última fecha del Torneo Clausura
Revisa la tabla Acumulada de la Liga 1 2026, con el puntaje de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal en el campeonato nacional.
Revisa cómo marcha el Acumulado en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con Alianza Lima como puntero y muchos clubes siguiéndole el paso. Además, fíjate cómo se encuentra la lucha por el descenso a la Liga 2. Te brindamos todos los detalles a continuación.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así quedó tras la fecha 16 del Torneo Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|33
|30
|69
|2. Universitario
|33
|20
|61
|3. FBC Melgar
|33
|18
|57
|4. Deportivo Garcilaso
|33
|15
|55
|5. Sporting Cristal
|33
|15
|51
|6. Cusco FC
|33
|-1
|51
|7. Cienciano
|33
|8
|50
|8. Sport Huancayo
|33
|-1
|50
|9. Alianza Atlético
|33
|1
|49
|10. Los Chankas
|33
|-12
|48
|11. Sport Boys
|33
|2
|42
|12. Juan Pablo II
|33
|-11
|41
|13. Comerciantes Unidos
|33
|-3
|37
|14. Atlético Grau
|33
|-9
|37
|15. ADT
|33
|-12
|31
|16. CD Moquegua
|33
|-21
|30
|17. FC Cajamarca
|33
|-19
|29
|18. UTC
|33
|-20
|14
Tabla Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 16
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1
|Sport Huancayo
|16
|9
|34
|2
|Sporting Cristal
|16
|17
|32
|3
|Universitario
|16
|11
|32
|4
|Deportivo Garcilaso
|16
|12
|29
|5
|FBC Melgar
|16
|9
|29
|6
|Alianza Lima
|16
|8
|29
|7
|Alianza Atlético
|16
|-1
|28
|8
|Sport Boys
|16
|6
|26
|7
|Juan Pablo II
|16
|7
|25
|10
|Cusco FC
|16
|2
|24
|11
|Atlético Grau
|16
|-3
|21
|12
|Cienciano
|16
|-4
|17
|13
|Comerciantes Unidos
|16
|-1
|16
|14
|FC Cajamarca
|16
|-14
|14
|15
|ADT
|16
|-13
|12
|16
|Los Chankas CyC
|16
|-16
|12
|17
|CD Moquegua
|16
|-14
|12
|18
|UTC
|16
|-15
|1
La programación de la última fecha.
Programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
• Comerciantes Unidos vs. Sport Boys
• Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso
LUNES 16 DE NOVIEMBRE
• UTC vs. Los Chankas
• Cusco FC vs. ADT
• Deportivo Moquegua vs. Atlético Grau
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
• Alianza Atlético vs. FBC Melgar
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
- Alianza Lima vs. FC Cajamarca
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
- Sporting Cristal vs. Cienciano
- Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90