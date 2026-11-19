Dentro de poco se realizará la final de la Liga 1 2026, donde Alianza Lima es el único que ha clasificado y espera por conocer a su rival. En ese sentido, una de las opciones para enfrentar a los blanquiazules es Sporting Cristal, que a pocos días de que termine el Torneo Clausura se llevó una enorme sorpresa al conocer que un cambio de último minuto lo puso como líder de la clasificación.

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Resulta que, como muchos saben, el conjunto celeste necesita que Universitario de Deportes empate o derrote a Sport Huancayo por la última fecha del certamen nacional, y vencer a Cienciano del Cusco en el Estadio Alberto Gallardo. De esta manera, el cuadro de Roberto Mosquera clasificará a las semifinales del campeonato nacional, donde deberá chocar con la 'U' en duelos de ida y vuelta.

Sin embargo, previo a esta trascendental jornada del Torneo Clausura, Sporting Cristal se llevó una sorpresa al conocer que se convirtió en el club con el plantel más caro de toda la Liga 1 2026, esto después de la última actualización de Transfermarkt. Los del Rímac superan a sus dos máximos rivales y a todos los elencos del fútbol peruano.

De acuerdo a Transfermarkt, Sporting Cristal está valorizado en 13,63 millones de euros en el mercado . Por su parte, Universitario de Deportes tiene un plantel cotizado en 13,33 millones de euros. Finalmente, Alianza Lima posee un equipo tasado en 13,10 millones de euros y cierra el Top 3 de clubes más caros del fútbol peruano.

Sporting Cristal es el club más caro de Perú.

¿Quién es el jugador más caro de Sporting Cristal?

El futbolista más caro de Sporting Cristal es Maxloren Castro, quien acaba de aumentar su valor con la última actualización de Transfermarkt y ahora está cotizado en 1,5 millones de euros. Este es el precio más elevado del elemento de la selección peruana en su historia.