Los hinchas de Alianza Lima están centrados en lo que será la recta final de la Liga 1 2026, donde tiene el objetivo de proclamarse campeón del fútbol peruano luego de tres temporadas. En medio de ello, la afición de La Victoria se dio con una importante noticia, debido a que la institución deportiva como tal deberá disputar de forma obligatoria semifinales para avanzar a la definición por el título. Aquí te contamos absolutamente todo.

Mientras el plantel de Pablo Guede aguarda por un rival en la gran final de la Primera División del Perú, las demás categorías del cuadro íntimo siguen mejorando para cumplir con sus respectivos objetivos. Tal es el caso de las chicas que compiten por el Torneo Juvenil Femenino 2026, en donde están luchando la Sub-14 y Sub-16 de Matute. Ambas categorías llegaron hasta esta instancia.

Alianza Lima disputará dos semifinales

En redes sociales, Alianza Lima comunicó lo siguiente a todos sus hinchas alrededor del mundo: " ¡Siguen avanzando! Nuestras Sub-14 y Sub-16 clasificaron como primeras de sus grupos a las semifinales de la Etapa de Oro – Clausura 2026 del Torneo Juvenil Femenino ¡Vamos chicas! A seguir por el objetivo ". Asimismo, informó sobre los oponentes de cada categoría.

Alianza Lima deberá jugar dos semifinales.

La Sub-14 enfrentará a River de Comas luego de haber igualado 1-1 con Cruzeiro y haber avanzado de fase. Por su parte, la Sub-16 se verá las caras con Ciclistas tras haber vencido 2-0 a Killas FC. La institución blanquiazul podría tener a sus dos planteles compitiendo en el importante campeonato nacional que busca servir como vitrina a sus valores más jóvenes.

Recordemos que el plantel principal de Alianza Lima compite en la Liga Femenina 2026, pero se encuentra a punto de perderla debido a que cayó 3-1 en la final de ida del Torneo Clausura ante Universitario y debe ganar por tres goles en Matute para forzar una final nacional. Esto debido a que la 'U' se hizo en su momento con el Torneo Apertura.