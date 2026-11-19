Alianza Lima se encuentra enfocado en llegar de la mejor forma a la gran final de la Liga 1 2026 y a la espera de conocer a su rival en la definición por el título nacional. En pleno tramo decisivo de la temporada, Carlos Galván, exfutbolista y campeón con Universitario, se deshizo en elogios ante un jugador del cuadro blanquiazul que ha sido blanco de críticas durante el año: se trata de Federico Girotti.

Carlos Galván, campeón con la 'U', elogió a Federico Girotti y lo comparó con Benzema

Durante la última emisión del programa 'Mano a Mano', el exdefensor central destacó la labor sacrificada del futbolista argentino alejado del arco rival, priorizando la presión alta, la recuperación de balón y el despliegue físico, dejando la responsabilidad del gol a su compañero Eryc Castillo. En ese sentido, Galván comparó la situación de Girotti con lo que hacía Karim Benzema en Real Madrid.

"Fuera de que Girotti está haciendo un trabajo sucio, muy importante, ahora se lo están reconociendo. porque están viendo que el tipo, mal o bien, está haciendo una chamba para otro jugador. Me voy a un extremo enorme: Benzema-Ronaldo. Benzema tuvo que dejar de tener protagonismo para Ronaldo ", manifestó Galván.

Carlos Galván elogió la labor de Federico Girotti en Alianza Lima

De esta manera, Carlos Galván dejó en claro que, más allá de las críticas que ha recibido Federico Girotti por su falta de gol, su aporte al funcionamiento ofensivo de Alianza Lima resulta importante. El exzaguero considera que el argentino cumple un papel similar al que desempeñaba Karim Benzema junto a Cristiano Ronaldo en Real Madrid, sacrificando protagonismo individual para potenciar a sus compañeros.

Números de Federico Girotti con Alianza Lima

Desde su llegada a Matute a inicio de año, Federico Girotti registra una temporada discreta en cuanto a goles con Alianza Lima, aunque también ha aportado en la generación ofensiva del equipo. Hasta el momento, el delantero lleva 28 partidos jugados, con un saldo de 4 goles y 2 asistencias en 1609 minutos disputados.