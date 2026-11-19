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Alianza Lima se alista para el Mundial de Clubes de Vóley: fixture y dónde ver sus partidos
Alianza Lima será el representante peruano en el Mundial de Clubes de Vóley 2026, con la meta de destacar entre los mejores equipos del mundo.
Por segundo año consecutivo, Alianza Lima participará del Mundial de Clubes de Vóley 2026 y el plan en La Victoria ya comenzó desde varias semanas. El cuadro blanquiazul competirá junto a otros siete clubes por ser el mejor equipo del planeta en el deporte de la net alta.
Recordemos que las 'íntimas' se trasladarán a Sao Paulo, donde jugarán hasta tres partidos en la fase de grupos: contra Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil), NEC Red Rockets Kawasaki (Japón) y Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquía).
Cabe señalar que justamente pensando en su participación en este prestigioso torneo, las dirigidas por Alejandro Schneider adelantaron su partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley y vencieron 3-0 a Deportivo Wanka.
Alianza-Lima participará del Mundial de Vóley 2026
Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026
Los tres partidos se disputarán en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques, en Sao Paulo:
- Martes 8 de diciembre - 6.30 p. m. | Alianza Lima vs. Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil)
- Miércoles 9 de diciembre - 11.30 a. m. | Alianza Lima vs. NEC Red Rockets Kawasaki (Japón)
- Jueves 10 de diciembre - 11.30 a. m. | Alianza Lima vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquía)
Horarios corresponden a Perú.
¿Dónde ver los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2026?
En territorio peruano, Latina TV transmitirá los partidos del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 por señal abierta, a través de sus canales 2 y 702 HD. De igual forma, todos los partidos se podrán seguir en vivo desde su web y aplicación oficial.
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