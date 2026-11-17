Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Wanka este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 17.30 hora local , en partido adelantado de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Este duelo se disputará en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y será transmitido por la señal de Latina.

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: previa del partido

Alianza Lima saldrá a la cancha este miércoles 18 de noviembre para medirse ante Deportivo Wanka en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este encuentro corresponde a un duelo adelantado de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, debido a que dicha jornada coincidirá con la participación de las 'Íntimas' en el Mundial de Clubes de Vóley, certamen que se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre en São Paulo, Brasil.

El cuadro victoriano llega con la consigna de recuperar el paso inmediatamente tras perder por 3-1 frente a la Universidad San Martín en su última presentación. Aquel tropiezo significó la primera derrota de las blanquiazules en lo que va del campeonato doméstico, por lo que el plantel buscará reencontrarse con el triunfo para mantenerse prendido en la parte alta de la tabla y dejar latente el sueño del tetracampeonato.

Alianza Lima viene de caer ante San Martín por la Liga Peruana de Vóley

En la vereda opuesta, Deportivo Wanka arriba a esta cita también con la necesidad urgente de sumar luego de sufrir un duro revés en la jornada previa, donde cayó de manera contundente por 3-0 ante Olva Latino. De esta forma, ambos elencos protagonizarán un choque clave en Villa El Salvador con la obligación de dejar atrás sus recientes caídas y volver a la senda del triunfo.

Alianza Lima vs Deportivo Wanka por Liga Peruana de Vóley: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 17.30 horas

Bolivia y Venezuela: 18.30 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19.30 horas

México y Honduras: 16.30 horas

Estados Unidos: 17.30 horas (Miami y Nueva York / EST) y 14.30 horas (Los Ángeles / PST)

España: 23.30 horas (CET)

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: cómo ver partido

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Wanka será transmitido en vivo y en directo por Latina, a través de su señal de televisión, página web y aplicación oficial. Asimismo, los aficionados también tendrán la alternativa de seguir las incidencias del compromiso de manera gratuita mediante el fan page oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: dónde juegan

Alianza Lima y Deportivo Wanka se enfrentan en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, recinto que se construyó para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y que cuenta con una capacidad para 5.034 espectadores.