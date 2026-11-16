0
ANTESALA
CD Moquegua vs Atlético Grau por el Clausura
PREVIA
Cusco FC vs ADT por la fecha final del Clausura

Alianza Lima confirmó las 15 jugadoras que disputarán el Mundial de clubes de vóley 2026

Las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley buscarán dejar el nombre del Perú en alto en su segunda participación del Mundial de Clubes de Vóley 2026.

Gary Huaman
Alianza Lima participará por segunda vez en el Mundial de clubes de vóley.
Alianza Lima participará por segunda vez en el Mundial de clubes de vóley. | Foto: Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima confirmó a las 15 voleibolistas que representarán a la institución blanquiazul en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 que se llevará a cabo desde el 7 al 13 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques de Sao Paulo.

Revisa la programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones

Esta será la segunda vez que las íntimas participen en este prestigioso torneo y que intentarán superar lo hecho en el anterior, donde consiguieron un triunfo.

De cara a esta competencia, Alianza Lima contará con la mayoría de voleibolistas que participan en la Liga Peruana de Vóley, salvo la sorpresiva inclusión de la canterana Avril Morán, quien se desempeña como central.

Lista de convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de vóley 2026

  • Líbero: Esmeralda Sánchez (C) y Zahira Quiñe
  • Armadora: María Alejandra Marín y Cristina Cuba
  • Central: Diana de la Peña, Avril Morán, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland
  • Punta: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Daniela Bulaich, Nayeli Yabar e Ysabella Sánchez.
  • Opuesta: Iona Baciu.
Alianza Lima

Lista de convocadas de las íntimas. Foto: Latina Deportes

Grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2026

  • Grupo A: Osasco Sao Cristovao Saúde (Brasil), Nec Red Rockets Kawasaki (Japón), Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía) y Alianza Lima (Perú).
  • Grupo B: Vakifbank SK (Turquía), Sesi Volei Bauru (Brasil), Al Ahly SC (Egipto) y Zhetsysu VC (Kazajistán).

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026

  • Alianza Lima vs Osasco Sao Cristovao Saúde (Brasil) | martes 8 de diciembre - 6.30 p. m. (hora peruana)
  • Alianza Lima vs Nec Red Rockets Kawasaki (Japón) | miércoles 9 de diciembre - 11.30 a. m. (hora peruana)
  • Alianza Lima vs Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía) | jueves 10 de diciembre - 11.30 a. m. (hora peruana).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026: así va tras la derrota de Universitario ante Regatas

  2. Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano