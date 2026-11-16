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Alianza Lima confirmó las 15 jugadoras que disputarán el Mundial de clubes de vóley 2026
Las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley buscarán dejar el nombre del Perú en alto en su segunda participación del Mundial de Clubes de Vóley 2026.
Alianza Lima confirmó a las 15 voleibolistas que representarán a la institución blanquiazul en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 que se llevará a cabo desde el 7 al 13 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques de Sao Paulo.
Esta será la segunda vez que las íntimas participen en este prestigioso torneo y que intentarán superar lo hecho en el anterior, donde consiguieron un triunfo.
De cara a esta competencia, Alianza Lima contará con la mayoría de voleibolistas que participan en la Liga Peruana de Vóley, salvo la sorpresiva inclusión de la canterana Avril Morán, quien se desempeña como central.
Lista de convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de vóley 2026
- Líbero: Esmeralda Sánchez (C) y Zahira Quiñe
- Armadora: María Alejandra Marín y Cristina Cuba
- Central: Diana de la Peña, Avril Morán, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland
- Punta: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Daniela Bulaich, Nayeli Yabar e Ysabella Sánchez.
- Opuesta: Iona Baciu.
Lista de convocadas de las íntimas. Foto: Latina Deportes
Grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2026
- Grupo A: Osasco Sao Cristovao Saúde (Brasil), Nec Red Rockets Kawasaki (Japón), Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía) y Alianza Lima (Perú).
- Grupo B: Vakifbank SK (Turquía), Sesi Volei Bauru (Brasil), Al Ahly SC (Egipto) y Zhetsysu VC (Kazajistán).
Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026
- Alianza Lima vs Osasco Sao Cristovao Saúde (Brasil) | martes 8 de diciembre - 6.30 p. m. (hora peruana)
- Alianza Lima vs Nec Red Rockets Kawasaki (Japón) | miércoles 9 de diciembre - 11.30 a. m. (hora peruana)
- Alianza Lima vs Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía) | jueves 10 de diciembre - 11.30 a. m. (hora peruana).
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