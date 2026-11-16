Alianza Lima confirmó las 15 jugadoras que disputarán el Mundial de clubes de vóley 2026

Alianza Lima confirmó a las 15 voleibolistas que representarán a la institución blanquiazul en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 que se llevará a cabo desde el 7 al 13 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques de Sao Paulo.

Esta será la segunda vez que las íntimas participen en este prestigioso torneo y que intentarán superar lo hecho en el anterior, donde consiguieron un triunfo.

De cara a esta competencia, Alianza Lima contará con la mayoría de voleibolistas que participan en la Liga Peruana de Vóley, salvo la sorpresiva inclusión de la canterana Avril Morán, quien se desempeña como central.

Lista de convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de vóley 2026

Líbero : Esmeralda Sánchez (C) y Zahira Quiñe

: Esmeralda Sánchez (C) y Zahira Quiñe Armadora : María Alejandra Marín y Cristina Cuba

: María Alejandra Marín y Cristina Cuba Central : Diana de la Peña, Avril Morán, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland

: Diana de la Peña, Avril Morán, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland Punta : Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Daniela Bulaich, Nayeli Yabar e Ysabella Sánchez.

: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Daniela Bulaich, Nayeli Yabar e Ysabella Sánchez. Opuesta: Iona Baciu.

Lista de convocadas de las íntimas. Foto: Latina Deportes

Grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2026

Grupo A : Osasco Sao Cristovao Saúde (Brasil), Nec Red Rockets Kawasaki (Japón), Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía) y Alianza Lima (Perú).

: Osasco Sao Cristovao Saúde (Brasil), Nec Red Rockets Kawasaki (Japón), Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía) y Alianza Lima (Perú). Grupo B: Vakifbank SK (Turquía), Sesi Volei Bauru (Brasil), Al Ahly SC (Egipto) y Zhetsysu VC (Kazajistán).

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026