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Paola Rivera, figura de San Martin, dejó rotunda opinión de Alianza Lima tras victoria: "Difícil"
La voleibolista de San Martín, Paola Rivera, se pronunció tras la victoria ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley y no dudó en dejar una llamativa opinión de las blanquiazules.
San Martín se logró quedar con la victoria por 3-1 ante Alianza Lima en la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Las ‘Santas’ mostraron un gran nivel y lograron arrebatarle el invicto a las íntimas. Tras el partido, Paola Rivera sorprendió al emitir una contundente opinión de las blanquiazules.
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Paola Rivera, figura de San Martín, dejó rotunda opinión de Alianza Lima
Una vez se dio el pitazo final en el Polideportivo Lucha Reyes, la voleibolista mexicana conversó con las cámaras de ‘La Cátedra Deportes’ y los demás medios presentes en la zona mixta y fue consultada por los aspectos más complicados de enfrentar a Alianza Lima.
Ante ello, Paola Rivera fue contundente al resaltar las grandes variantes que poseen las blanquiazules en su plantel, lo que dificultó el análisis de cada jugadora. En esa línea, remarcó que fue una victoria muy complicada.
San Martín le quitó el invicto a Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley.
"Creo que a veces había situaciones de que al tener tantas variantes, no sabíamos quién estaba en su mejor momento. Es difícil en juegos tan apretados", sostuvo la mexicana de 27 años.
Del mismo modo, Rivera dejó en claro que San Martín también posee un plantel muy amplio, por lo que también tienen variantes en su haber. Además, remarcó la gran competitividad que posee el plantel.
"Somos un equipo bien diversificado, con muchas variantes dentro y fuera de la cancha. Nuestros entrenamientos se viven super bien. Somos bien piconas y creo que eso nos ayuda un 'chorro' a mejorar", acotó.
Paola Rivera agradeció el apoyo de sus compañeras en San Martín
Por otro lado, la voleibolista agradeció a sus compañeras por la confianza que le dieron a lo largo del partido. Finalmente, valoró la unión que caracteriza a las ‘Santas’.
"Es increíble, me ayuda a seguir creciendo que ellas depositen su confianza en mí, yo a veces lo necesito porque también paso por momentos difíciles en el juego. Esa unión que nos caracteriza nos hace llevar bien el juego", concluyó.
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