Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: a qué hora juegan, dónde ver y entradas

Alianza Lima y la Universidad San Martín protagonizarán uno de los duelos más atractivos por la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. El encuentro se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes en un choque que podría definir el rumbo de ambos equipos en la clasificación. En esta nota te brindamos los horarios, canal de transmisión para ver EN VIVO y el precio de las entradas de este duelo que promete intensidad en cada set.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs San Martín?

El partido entre Alianza Lima y San Martín por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 está programado para el sábado 14 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 5 mil espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín?

El cotejo entre las blanquiazules y las santas está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios confirmados en el resto de países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 7.00 p. m.

España: 1.00 a. m. del domingo 15 de noviembre

Alianza Lima se enfrenta a San Martín por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.

¿Qué canal transmite EN VIVO Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión EN VIVO del Alianza Lima vs San Martín irá por la señal de Latina (02 y 702 en HD) y todas sus plataformas web.

Alianza Lima vs San Martín: previa del partido

Alianza Lima llega a este encuentro tras imponerse en la fecha anterior por 3-1 ante Deportivo Géminis, resultado que las posiciona en el tercer lugar de la tabla con 10 puntos, a la espera de que se resuelva su reclamo presentado ante la Federación Peruana de Vóley (FPV) en contra de Regatas Lima, por haber usado 4 extranjeras en el campo de juego.

Por su parte, las santas llegan de aplastar por 3-0 a Deportivo Wanka y comparten el liderato del torneo junto a Universitario de Deportes, ambos con 12 unidades, aunque la 'U' se encuentra en la cima por mejor diferencia de sets.

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precios y dónde comprar

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs San Martín van desde los S/25,00 hasta los S/45,00 y pueden adquirirse en la plataforma de Joinnus.