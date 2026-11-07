Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: a qué hora juegan, dónde ver y entradas

Alianza Lima buscará su cuarto triunfo consecutivo cuando enfrente a Deportivo Géminis por la fecha cuatro de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Las blanquiazules se medirán ante su rival de turno en el Polideportivo Lucha Fuentes en su camino por el tetracampeonato. En esta nota te brindamos el horario, canal de transmisión y el precio de las entradas para ver EN VIVO este encuentro que promete intensidad en cada set.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Géminis se disputará este domingo 8 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes ubicado en Villa El Salvador. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 5 mil espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis?

El duelo entre las íntimas y Géminis está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 8.30 p. m.

México y Centroamérica: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. del lunes 9 de noviembre.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs Géminis?

La transmisión EN VIVO del duelo entre Alianza Lima y Géminis estará a cargo de Latina (2 y 702 HD), así como en todas sus plataformas de streaming.

Alianza Lima vs Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Géminis: previa del partido

Las aliancistas llegan con la moral a tope tras concretar tres victorias al hilo. En la última fecha, vencieron por 3-1 a Circolo, con marcadores de 20-25, 25-18, 25-15 y 25-20. El plantel dirigido por Alejandro Schneider también derrotó por 3-2 en la segunda jornada a Regatas Lima, quedándose así con el clásico del vóley peruano.

Por su parte, Géminis viene con la urgencia de sumar puntos ante las tricampeonas nacionales, pues marcha en la penúltima posición con apenas un punto y tres derrotas. Por tal motivo, buscarán dar el golpe ante uno de los principales candidatos al título.

Entradas Alianza Lima vs Géminis: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas para el partido entre Alianza Lima vs Géminis por la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden adquirirse en la plataforma de Joinnus.