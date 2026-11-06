Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO: hora y dónde ver por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario de Deportes busca seguir en la senda de la victoria y conseguir su cuarto triunfo de manera consecutiva. Las pumas enfrentarán a Rebaza Acosta este sábado 7 de noviembre en el Polideportivo de Villa El Salvador por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Las dirigidas por Francisco ‘Paco’ Hervás han empezado con la pierna fuerte en el torneo peruano. Han ganado tres encuentros y no han perdido ningún set. Primero debutaron con un contundente 3-0 ante Deportivo Soan, luego vencieron por el mismo marcador a Deportivo Wanka y el último fin de semana hizo lo propio con Latino Amisa.

Rebaza Acosta, por su parte, viene de dos victorias consecutivas tras debutar con una derrota en la Liga Peruana de Vóley. Las rebazinas cayeron por 3-2 ante Alianza Lima y luego vencieron por 3-2 a Club Atenea Lima y 3-0 a Perú U19. A continuación, podrás revisar todo acerca de este vibrante choque.

Universitario enfrentará a Rebaza Acosta.

¿A qué hora juegan Universitario vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario vs Rebaza Acosta está pactado para este sábado 7 de noviembre a las 7.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¿Dónde ver Universitario vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión del Universitario vs Rebaza Acosta estará a cargo del canal Latina (02 y 702 en HD) y todas las plataformas de streaming del canal 2.

Entradas Universitario vs Rebaza Acosta: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas para el partido entre Universitario vs Rebaza Acosta por la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/ 25 hasta los S/ 45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.