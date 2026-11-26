Deportistas de diversas disciplinas participaron en el I Foro de Atletas “Rumbo a Lima 2027”, desarrollado en la sala de reuniones Bowling de la Videna, organizado por el Comité Olímpico Peruano (COP), a través de la Comisión de Atletas, con el objetivo de fortalecer el rol, la representación y la preparación de los deportistas nacionales de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027. El presidente del COP, Dr. Renzo Manyari, inauguró el evento, donde destacó la transición de los atletas hacia la dirigencia, el fortalecimiento de las comisiones en las federaciones y los canales de denuncia y deporte seguro.

Renzo Manyari resaltó la importancia del foro para comprender el camino recorrido por la Comisión de Atletas, proyectar lo que se espera de cara a Lima 2027 y motivar a los atletas a organizarse y hacer oír su voz. En su intervención, animó a los integrantes de la comisión a abrazar la transición de deportistas a dirigentes, promover la creación de comisiones de atletas en todas las federaciones y actuar como una voz respetuosa, educada y propositiva.

La jornada contó con la participación de Óscar Fernández, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD); María Martínez, secretaria general del COP; Vanessa Endo, presidenta de la Comisión de Deporte y Mujer del COP; Eduardo Romay, presidente de la Comisión de Atletas y de Javier Ramírez, director de Dinadaf del IPD, entre otros directivos y representantes de los deportistas.

A lo largo de la jornada, los deportistas de diversas disciplinas recibieron información importante sobre el trabajo que realiza la Comisión de Atletas del COP; así como sobre la posibilidad de ser incluidos en los programas de Solidaridad Olímpica, Athlete365, Career+, que pueden beneficiar a los deportistas. Asimismo, se tocaron temas relacionados al deporte universitario, deporte seguro, las comisiones en federaciones y el proceso de elección para la Comisión de Atletas de América y en Perú, que se desarrollarán en 2027.

El programa incluyó exposiciones sobre: Mujer y deporte en el Perú: conversatorio con María Martínez, Nathaly Montoya y Vanessa Endo, donde las tres destacadas dirigentes compartieron sus experiencias en la gestión dirigencial y la lucha de las mujeres por sobresalir en el deporte en el país. También, el Tema Rumbo a Lima 2027: Charla inspiracional de Stefano Peschiera, donde el medallista Olímpico en París 2024 compartió su experiencia en eventos multideportivos y ofreció una serie de recomendaciones para los atletas. Allí habló de sus experiencias como deportista olímpico y su paso a la dirigencia como vicepresidente de la Federación Deportiva Peruana de Vela.

Nuestros deportistas participaron con éxito del I Foro de Atletas “Rumbo a Lima 2027”

También destacó el papel que cumple la Comisión de Atletas y la posibilidad de ser incluidos como directivos en las federaciones deportivas; además de la labor que cumplirá la Comisión en Lima 2027 al convertirse en los portavoces para llevar las necesidades de los deportistas a los dirigentes. Se conversó el tema de Marca personal: que estuvo a cargo del titular de la Comisión de Atletas, Eduardo Romay, y Antidopaje y WADA: para lo cual se realizó un Panel de cierre con Susan Egoavil, integrante de la Comisión de Atletas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y el doctor Víctor Carpio, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Antidopaje (Conad).

Este evento, desarrollado con éxito por el COP y la Comisión de Atletas, permitió recoger directamente las inquietudes y aportes de los deportistas que participaron en el evento, lo cual servirá para la preparación con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.