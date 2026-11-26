Universitario visitará nuevamente a Sport Huancayo, esta vez por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. Los cremas buscarán recuperarse de la humillante goleada por 4-1 que sufrieron ante el 'Rojo Matador' en la fecha 17 del Torneo Clausura y sumar puntos en su segunda visita a la Incontrastable para cerrar la llave de locales. En ese sentido, el exfutbolista Reimond Manco sorprendió al pedir la titularidad de un ex Alianza Lima para el próximo partido de los merengues.

Reimond Manco pide a ex Alianza Lima en Universitario para partido ante Huancayo

Durante una de las últimas emisiones del programa 'Juego Cruzado', el popular 'Rei' pidió la presencia de Aldo Corzo en el once titular de Fabián Bustos para enfrentar a los huancaínos. Pese a que casi no ha tenido participación a lo largo del año, Manco aseguró que la jerarquía y liderazgo del exjugador íntimo pueden ser determinantes para este tipo de compromisos.

"Yo pondría a Corzo y a Santamaría y Di Benedetto . Lo que pasa es que en este tipo de partidos, claramente es lo que se ve, liderazgo, el que viene y te putea por detrás, el que se empuja. De todas maneras eso suma. Ahora, defiende bien (Corzo)", manifestó.

Reimond Manco pidió titularidad de Aldo Corzo ante Sport Huancayo

De esta manera, Reimond Manco considera que la experiencia de Aldo Corzo podría ser un factor importante para Universitario en una llave decisiva ante Sport Huancayo. El exfutbolista también destacó el liderazgo del defensor, pese a su escasa participación durante la temporada 2026.

Números de Aldo Corzo en 2026

El 2026 se ha convertido en el año de menos protagonismo para Aldo Corzo en Universitario. El defensor de 37 años apenas ha disputado 6 partidos en lo que va del año y no ha brindado goles ni asistencias.

¿Cuándo juegan Universitario y Sport Huancayo por la semifinal de ida?

Vale precisar que el partido de ida entre Sport Huancayo y Universitario por las semifinales de la Liga 1 está pactado para el domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.