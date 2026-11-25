Un inmigrante hispano que ganó un millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts terminó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pocos días después de recibir el premio. El caso generó repercusión en Estados Unidos luego de que se difundiera en redes sociales una fotografía del ganador sosteniendo un cheque millonario antes de su detención.

ICE arrestó en Boston a un inmigrante indocumentado salvadoreño.

ICE arresta a inmigrante hispano en Massachusetts tras ganar US$1 millón

Ariel Antonio Velásquez-Morales fue arrestado la madrugada del martes en East Boston. De acuerdo con tres fuentes de ICE consultadas por Fox News, el salvadoreño intentó huir al percatarse de la presencia de los agentes, pero fue capturado tras una breve persecución a pie. El operativo quedó registrado por las cámaras corporales de los oficiales.

Las autoridades migratorias mantenían la búsqueda de Velásquez-Morales por una orden definitiva de deportación dictada en abril de 2014. Según los informes, el salvadoreño ingresó sin autorización a Estados Unidos en 2013, luego de cruzar la frontera por las inmediaciones de Roma, Texas. Su arresto vuelve a evidenciar las acciones de ICE contra los inmigrantes indocumentados en el país.

¿Qué se sabe del premio de la lotería tras el arresto de ICE?

Velásquez-Morales obtuvo el premio el 18 de noviembre tras comprar un boleto de raspadito de US$10, llamado "$2,000,000 50X Cashword", en Sumner Market, ubicado en East Boston. Tres días después, la Lotería Estatal de Massachusetts publicó en Facebook una fotografía del ganador junto a un cheque gigante de un millón de dólares, lo que permitió identificarlo antes de que ICE difundiera detalles sobre su arresto.

En un comunicado publicado por ICE Boston, la agencia confirmó la detención y precisó que un juez de inmigración ordenó la deportación de Velásquez-Morales el 24 de abril de 2014.

Por el momento, las autoridades no han precisado qué ocurrirá con el dinero que ganó Velásquez-Morales ni si podrá acceder al premio mientras permanezca bajo custodia migratoria. Tampoco se ha confirmado si cuenta con representación legal.

El caso, difundido por N+ Univision, ha generado interés debido a que el ganador fue detenido pocos días después de recibir el reconocimiento de la lotería. Además, cabe recordar que las personas mayores de 18 años pueden comprar boletos en establecimientos autorizados de Massachusetts, independientemente de su nacionalidad.