Este martes 24 y miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo la quinta jornada de la UEFA Champions League que nos traerá grandes encuentros como el Arsenal vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs PSV, PSG vs Roma y Sporting Lisboa vs Manchester United, entre otros. De momento, los parisinos y merengues se encuentran en los primeros puestos con 12 unidades, seguidos de los gunners con 10 y otros tres clubes con 9.

A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de la fecha 5 de la Liga de Campeones , así como también la tabla de posiciones.

Programación de la fecha 5 de la UEFA Champions League

Tabla de posiciones UEFA Champions League

¿Dónde ver los partidos de la UEFA Champions League?

Todos los partidos de la UEFA Champions League se verán a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.