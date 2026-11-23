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Tabla de posiciones de la Champions League: programación y resultados de la fecha 5
Acá podrás revisar la programación, resultados y tabla de posiciones de la UEFA Champions League en la quinta jornada.
Este martes 24 y miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo la quinta jornada de la UEFA Champions League que nos traerá grandes encuentros como el Arsenal vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs PSV, PSG vs Roma y Sporting Lisboa vs Manchester United, entre otros. De momento, los parisinos y merengues se encuentran en los primeros puestos con 12 unidades, seguidos de los gunners con 10 y otros tres clubes con 9.
A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de la fecha 5 de la Liga de Campeones, así como también la tabla de posiciones.
Programación de la fecha 5 de la UEFA Champions League
Tabla de posiciones UEFA Champions League
¿Dónde ver los partidos de la UEFA Champions League?
Todos los partidos de la UEFA Champions League se verán a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
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