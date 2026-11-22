Tras disputarse la última fecha del Torneo Clausura, se confirmó que Universitario y Sport Huancayo jugarán las semifinales de la Liga 1 2026. Ambos equipos consiguieron su clasificación luego del partido que sostuvieron este domingo, donde el ‘Rojo Matador’ se llevó el triunfo. Dichas escuadras se verán las caras nuevamente en partidos de ida y vuelta, donde el ganador de la serie enfrentará en la gran final a Alianza Lima. Por ello, en esta nota te brindamos las fechas y horarios confirmados para ambos compromisos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo la ida de las semifinales de la Liga 1?

El primer partido por las semifinales de la Liga 1 entre Universitario y Sport Huancayo se realizará el próximo domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 20 mil espectadores.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo el partido de vuelta?

El encuentro de vuelta será el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental. El coloso de Ate es el más grande del Perú y puede albergar a más de 80 mil aficionados.

Universitario y Sport Huancayo disputarán las semifinales de la Liga 1

Como se recuerda, Sport Huancayo ganó su derecho a jugar las semifinales luego de golear por un contundente 4-1 al cuadro crema en la última fecha del Torneo Clausura. Con dobletes de Javier Sanguinetti y Daniel Porozo, los huancaínos conquistaron el segundo certamen del año.

Por su parte, Universitario aseguró su presencia en dicha instancia al quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada. Pese a la dura derrota sufrida, los dirigidos por Fabián Bustos buscarán reponerse y recuperar a sus figuras de cara a estos encuentros decisivos.

De esta manera, Universitario y Sport Huancayo se preparan para protagonizar una serie decisiva en busca de un lugar en la gran final de la Liga 1 2026. Ambos equipos buscarán imponer sus condiciones en estos encuentros para quedarse con el último boleto a la definición por el título nacional.