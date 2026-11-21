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Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, dónde mirar y pronóstico del partido
Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Barcelona vs Villarreal por la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026/2027 vía DSports y Movistar Plus.
Barcelona vs Villarreal se enfrentarán este domingo 22 de noviembre por la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/2027. Los culés buscan una victoria que los reafirme en el liderato, mientras que el ‘Submarino Amarillo’ llega obligado a vencer para alejarse de los puestos de descenso. Este duelo se jugará en el Spotify Camp Nou desde las 8.00 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por las señales de DSports, DGO y Movistar Plus.
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¿A qué hora juega Barcelona vs Villarreal?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Barcelona vs Villarreal por la fecha 13 de LaLiga:
- Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 9.00 a. m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 a. m.
- México: 7.00 a. m.
- Estados Unidos: 8.00 a. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 5.00 a. m. (Los Ángeles).
- España: 3.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Villarreal EN VIVO?
El partido de Barcelona vs Villarreal contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DSports para todo el Perú y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, este encuentro se podrá ver mediante DGO. En España, por su parte, DAZN y Movistar Plus se encargarán de llevar todas las incidencias del duelo.
Previa del partido de Barcelona vs Villarreal por LaLiga
Barcelona llega como líder de LaLiga con 33 puntos de 36 posibles y buscará ampliar su ventaja en la cima del campeonato. El equipo de Hansi Flick atraviesa un gran momento ofensivo, promedia cuatro goles por partido y es el equipo más goleador de todo el torneo.
Barcelona busca una nueva victoria que los distancie en el liderato
Fermín López será una de las principales figuras del conjunto azulgrana, siendo vital con su desequilibrio y capacidad goleadora. Además, en ataque tendrán a Lamine Yamal y Raphinha. Por su parte, Pau Cubarsí es duda para el encuentro tras lesionarse con la selección española, una baja que podría afectar la defensa.
Villarreal llega motivado por sus últimos resultados y quiere dar la sorpresa en el Camp Nou, donde ha conseguido buenos resultados en temporadas recientes. Nicolas Pépé apunta a ser una de sus principales armas ofensivas, aunque Gerard Moreno, Ilias Akhomach y Juan Foyth son duda por problemas físicos.
Villarreal necesita ganar para escalar en la tabla
Barcelona vs Villarreal: canales de transmisión
Si quieres mirar el partido de Barcelona vs Villarreal EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en donde te encuentres:
- Perú, Colombia y Ecuador:
- Argentina y Uruguay: DSports y DGO.
- Brasil: CazéTV.
- Venezuela: DSports, DGO e Inter.
- México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.
- Panamá: ViX y Sky Sports.
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar Plus y LaLiga TV Bar HD.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Plus, fuboTV y ESPN App.
Barcelona vs Villarreal: pronóstico y apuestas
Barcelona se perfila como el gran favorito para quedarse con la victoria ante Villarreal y mantener el liderato de LaLiga. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas:
|Casas de apuestas
|Barcelona
|Empate
|Villarreal
|Betsson
|1.20
|7.10
|12.00
|Betano
|1.22
|7.60
|13.50
|Caliente
|1.20
|7.80
|13.00
|Bet365
|1.22
|8.00
|9.50
|1xBet
|1.25
|7.60
|11.90
|Stake
|1.20
|7.35
|13.25
Barcelona vs Villarreal: posibles alineaciones
Posible alineación de Barcelona: Joan García; Brian Farinas, Eric García, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Anthony Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.
Posible alineación de Villarreal: Peter Gulacsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pape Gueye, Carlos Maciá, Santi Comesana; Alberto Moleiro, Tajon Buchanan y Georges Mikautadze.
Barcelona vs Villarreal: últimos resultados
- 28/02/2026 | Barcelona 4-1 Villarreal
- 21/12/2025 | Villarreal 0-2 Barcelona
- 18/05/2025 | Barcelona 2-3 Villarreal
- 22/09/2024 | Villarreal 1-5 Barcelona
- 27/01/2024 | Barcelona 3-5 Villarreal
¿Dónde juegan Barcelona vs Villarreal por LaLiga?
Barcelona recibirá al Villareal en el Spotify Camp Nou
El partido de Barcelona vs Villarreal está programado para disputarse en el Spotify Camp Nou. Este recinto es la casa de Barcelona y cuenta con una capacidad de 62.000 espectadores.
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