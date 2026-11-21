Alianza Lima se mantiene enfocado en su objetivo de llegar a la final de la Liga 1 2026 y pelear por el título nacional. En medio de la expectativa por conocer quién podría ser su contrincante en la definición, Eryc Castillo fue consultado sobre sus preferencias y dejó una respuesta clara: no considera que exista un rival sencillo para los blanquiazules.

Eryc Castillo dio fuerte comentario contra el posible rival de la final en la Liga 1 2026

Al término del partido ante FC Cajamarca, Castillo evitó inclinarse por alguno de los equipos que podrían cruzarse en el camino de los íntimos. Por el contrario, remarcó que el plantel debe concentrarse en su propio rendimiento, sin importar quién esté al frente en una eventual final.

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“Todos los rivales para Alianza son complicados, nosotros hacemos nuestro trabajo contra el rival que nos toque”, expresó Castillo al ser consultado sobre los posibles adversarios del conjunto victoriano.

Asimismo, el futbolista ecuatoriano destacó que la manera en que se afronten los partidos por el campeonato será determinante para alcanzar el objetivo. Por ello, aseguró que el grupo no pierde de vista sus compromisos más cercanos antes de pensar en una posible definición.

“Va a ser determinante cómo se juegan las finales y nosotros estamos mentalizados en el próximo partido”, agregó el ecuatoriano.

De esta manera, Eryc Castillo dejó en claro que Alianza Lima no tiene preferencias sobre su posible rival en la final. La prioridad del equipo blanquiazul es cumplir con sus objetivos deportivos y llegar en las mejores condiciones a la instancia decisiva de la temporada.

Alianza Lima ya está clasificado a la gran final de la Liga 1 2026

Tras proclamarse campeón del Torneo Apertura, Alianza tiene garantizado su acceso a la gran final de la Liga 1 2026. Ahora solo deberá aguardar al ganador del Torneo Clausura o a otro eventual adversario, que podría salir entre Universitario de Deportes, Sport Huancayo o Sporting Cristal.