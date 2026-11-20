Uno de los clubes que cerró su temporada 2026 es FBC Melgar de Arequipa. El elenco 'Dominó' concluyó la Liga 1 con un empate en Sullana por 1-1, por lo que ahora todos los jugadores se encuentran de vacaciones, mientras la directiva alista el plantel de cara a la próxima edición del certamen. En medio de esa evaluación, se pudo conocer el futuro de Cristian Bordacahar, una de las figuras y capitán de los arequipeños que mantenía contrato con la institución.

Cristian Bordacahar firmó su renovación con FBC Melgar para jugar Copa Libertadores

A través de las redes sociales de FBC Melgar, se anunció la renovación de contrato con Cristian Bordacahar hasta diciembre de 2028. De esta manera, el atacante argentino nacionalizado peruano se mantendrá en la institución arequipeña y buscará a como de lugar darle un título al 'Dominó'.

Esta noticia ha encantado a los aficionados de Melgar, quienes confían en las capacidades de Bordacahar para no solo pelear la Liga 1 2027, sino también la Copa Libertadores que le viene siendo esquiva en los últimos años.

"Ruge Chapu. ¡ChapuGol para rato! Nos alegra anunciar que nuestro querido Chapu seguirá siendo parte de la Familia Rojinegra hasta la temporada 2028. ¡Vamos por más, Cristian!", se lee en el comunicado de FBC Melgar.

Melgar anunció la renovación de Cristian Bordacahar hasta 2028.

Números de Cristian Bordacahar con FBC Melgar en el 2026

Cristian Bordacahar se ha consolidado como uno de los jugadores importantes de FBC Melgar durante la temporada 2026. El atacante argentino nacionalizado peruano registra 23 partidos disputados en la Liga 1, con siete goles y tres asistencias, números que reflejan su aporte ofensivo en el equipo arequipeño. Además, ha tenido participación en diferentes posiciones del frente de ataque.

Su capacidad para llegar al área rival también le ha permitido convertirse en una alternativa de gol para Melgar. Entre sus anotaciones más destacadas figuran las conseguidas ante Cienciano, Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso.