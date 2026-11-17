Los clubes Alianza Atlético vs. Melgar juegan EN VIVO este miércoles un partido llamativo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la segunda vez en este 2026 en que los clubes Alianza Atlético y Melgar se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ninguno de los equipos tiene chances para pelear por el título; sin embargo, el 'Vendaval Norteño' todavía pelea por meterse a zona de Copa Sudamericana en la tabla acumulada, por lo que necesitan ganar sí o sí.

El antecedente más reciente entre el 'Dominó' y el 'Churre' fue en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, cuando Melgar sacó provecho de su localía para derrotar a su rival de turno por 3-1 gracias a los goles de Bernardo Cuesta y Jhonny Vidales, quien marcó un doblete.

Alianza Atlético vs. Melgar: horario del partido

Si estás con la expectativa de lo que pueda pasar en la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido de Alianza Atlético vs. Melgar, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

¿Dónde ver Alianza Atlético vs. Melgar?

Si deseas seguir EN VIVO ONLINE el partido de Alianza Atlético vs. Melgar, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que ver L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Alianza Atlético vs. Melgar: pronóstico y cuánto paga en apuestas