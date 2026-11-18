Alianza Lima se encuentra en la gran final de la Liga 1 gracias a que quedó como líder absoluto del Acumulado, y ahora solo espera por un rival que saldrá entre Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Sin embargo, pese a que el año no acaba, los blanquiazules también se encuentran pensando en lo que será la temporada 2027, con Copa Libertadores incluida, y ya hay algunos futbolistas extranjeros confirmados dentro del plantel.

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Como muchos saben, para la próxima campaña del fútbol peruano el cupo para elementos foráneos se reducirá, pasará de siete a seis, y esto afectará a todos los equipos de nuestro balompié. Por ejemplo, los de Matute actualmente tienen a Mateo Antoni, Nicolás Díaz, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Esteban Pavez, Alan Cantero y Federico Girotti. Es decir, uno por lo menos tendrá que irse.

Lo cierto es que de todos ellos hay algunos que terminan contrato a finales de este 2026: Mateo Antoni, Fernando Gaibor y Esteban Pavez. De los tres mencionados, quienes cuentan con chances de renovar son el ecuatoriano y el chileno, ya que todo apunta a que el uruguayo no estará más en Alianza Lima. Asimismo, es importante indicar que Nicolás Díaz está a préstamo de Tijuana hasta mediados del próximo año.

Ahora, caso contrario, Eryc Castillo tiene contrato en Matute hasta el 2028, exactamente igual que Federico Girotti y Alan Cantero . Por lo que están asegurados para continuar a lo largo de la Liga 1 y Copa Libertadores 2027. Eso sí, al no tener tanta continuidad, el elenco dirigido por Pablo Guede podría decidir vender a Cantero, aunque todavía su futuro se definirá en las próximas semanas.

Junto a Eryc Castillo, Federico Girotti es fijo en Alianza Lima para el 2027.

Futbolistas extranjeros de Alianza Lima para el 2027

Estos son los elementos que aún tendrán contrato la siguiente temporada: