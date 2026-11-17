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Las poderosas ligas que buscan el fichaje de André Carrillo tras su salida de Corinthians
André Carrillo tiene un pie afuera de Corinthians de Brasil, sin embargo ahora se reveló las ligas que buscan su fichaje para la temporada 2027.
André Carrillo tendría diferentes alternativas para continuar su carrera en el extranjero luego de su posible salida de Corinthians. Aunque Alianza Lima aparece como uno de los principales candidatos para quedarse con sus servicios, el atacante peruano también contaría con opciones en mercados como China y México, donde podría recibir propuestas económicas importantes.
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Alianza Lima se interesa en el fichaje de André Carrillo
La continuidad de la 'Culebra' en el 'Timao' parece complicada. El periodista brasileño Thiago Rodrigues informó que su salida del conjunto paulista estaría prácticamente encaminada y que ya se habrían iniciado conversaciones para concretar un eventual regreso al cuadro íntimo, institución en la que comenzó su trayectoria profesional.
Clubes de Perú, México y China desean el fichaje de André Carrillo tras su salida de Corinthains
La posibilidad de volver a Matute ilusiona a los hinchas blanquiazules, especialmente porque Carrillo podría reencontrarse con antiguos compañeros de la selección peruana, como Luis Advíncula. Sin embargo, el aspecto económico sería uno de los principales puntos por resolver para que la operación pueda concretarse.
China y México buscan el fichaje de André Carrillo
De acuerdo con información difundida por América Deportes, el futuro del futbolista no se limitaría al fútbol peruano. El extremo nacional tendría alternativas para continuar en el exterior, específicamente en China y México, países cuyos clubes podrían presentarle ofertas atractivas desde el punto de vista salarial.
De esta manera, Carrillo deberá evaluar las opciones que tiene sobre la mesa antes de definir su próximo destino. Alianza Lima mantiene la ilusión de repatriarlo, pero la posibilidad de continuar en una liga extranjera también está presente. Las próximas semanas serán importantes para conocer dónde jugará la 'Culebra' durante la temporada 2027.
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