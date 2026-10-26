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Alianza Lima tomó firme decisión sobre el posible regreso de André Carrillo: "Un chimpún adentro de Matute"
La 'Culebra' termina su contrato con el 'Timao' a fin de año y en las últimas horas se conoció la postura de Alianza Lima sobre su posible regreso para el 2027.
Alianza Lima se encuentra enfocado en la lucha por el Torneo Clausura y el título nacional de la Liga 1 2026; sin embargo, en paralelo, los blanquiazules ya vienen planificando la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese contexto, en los últimos días el nombre de André Carrillo fue voceado como fichaje bomba para el 2027. Al respecto, se conoció que el club ya tomó una decisión sobre el posible regreso de la 'Culebra'.
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Alianza Lima tomó firme decisión sobre el regreso de André Carrillo
Según información del periodista José Varela, a día de hoy, no existe ningún acuerdo ni negociaciones avanzadas entre André Carrillo y Alianza Lima. El hombre de prensa señaló que en Matute no se han contactado con el futbolista, quien hoy milita en Corinthians de Brasil, para concretar su regreso al club tras su partida al fútbol europeo en 2011.
"Trascendió por ahí que André Carrillo ya tuvo el llamado de Alianza Lima, que ya lo ven con un chimpún adentro de Matute. Yo tengo que decir que, a día de hoy, no hay absolutamente nada, no hubo contacto. No hay absolutamente nada con André Carrillo, jugador del Corinthians. Esto lo tengo contrastado de ambas partes, no hay absolutamente nada entre André Carrillo y Alianza Lima", dijo en el programa ‘Modo Fútbol’.
Asimismo, Varela reveló que el hoy volante del ‘Timao’ tiene mayores chances de seguir su carrera en el Brasileirão, una vez culmine su contrato a fin de año: "Lo que sí tengo que decir es que hoy maneja algunas posibilidades para continuar su carrera en Brasil", añadió.
De esta manera, el posible regreso de André Carrillo a Alianza Lima para la temporada 2027 permanece en incertidumbre, al no existir contactos entre ambas partes. Por ahora, el futuro de la ‘Culebra’ apuntaría a continuar su carrera en el fútbol brasileño.
Trayectoria de André Carrillo
- Alianza Lima: 2009-2011
- Sporting de Lisboa (Portugal): 2011-2016
- Benfica (Portugal): 2016-2017
- Watford (Inglaterra): 2017-2018
- Al-Hilal (Arabia Saudita): 2018-2023
- Al-Qadsiah (Arabia Saudita): 2023-2024
- Corinthians (Brasil): 2024-actualidad